Бекешев идет на выборы Жогорку Кенеша с оппозиционной партией "Реформа"

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Дастан Бекешев идет на выборы с партией "Реформа". Об этом он сообщил накануне в своих соцсетях.

"Мы создаём новую историю!", - подписал он фото с председателем "Реформы" Кларой Сооронкуловой.

Отметим, партия "Реформа" была создана в 2012 году, но в 2020-ом ее состав обновился полностью. Политорганизация объявила себя официальной оппозицией нынешней власти. Сейчас она методом ашара собирает избирательный залог в 5 млн, чтобы не выбыть из предвыборной гонки.

Дастан Бекешев был депутатом Жогорку Кенеша V созыва в составе партии "Ар-Намыс", в VI созыв он прошел в рядах СДПК.