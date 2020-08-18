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Бекешев идет на выборы Жогорку Кенеша с оппозиционной партией "Реформа"

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- Оксана Гут
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Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Дастан Бекешев идет на выборы с партией "Реформа". Об этом он сообщил накануне в своих соцсетях.

"Мы создаём новую историю!", - подписал он фото с председателем "Реформы" Кларой Сооронкуловой.

Отметим, партия "Реформа" была создана в 2012 году, но в 2020-ом ее состав обновился полностью. Политорганизация объявила себя официальной оппозицией нынешней власти. Сейчас она методом ашара собирает избирательный залог в 5 млн, чтобы не выбыть из предвыборной гонки.

Дастан Бекешев был депутатом Жогорку Кенеша V созыва в составе партии "Ар-Намыс", в VI созыв он прошел в рядах СДПК.


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URL: https://www.vb.kg/391121
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Клара Сооронкулова, Дастан Бекешев
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Сюжет: Выборы-2020 (32 материалов)
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