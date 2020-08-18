Ряды "Ата Мекен" пополнились бывшими членами СДПК

Накануне, 17 августа, в Бишкеке прошел съезд партии "Ата Мекен", где был утвержден предварительный список кандидатов от партии в Жогорку Кенеш. В первой двадцатке есть как действующие депутаты, так и новые лица.

Партия на выборах 2020 года решала сделать ставку на молодость. Так в этот созыв не будут баллотироваться опытные политики – Омурбек Текебаев, Дуйшенкул Чотонов и Асия Сасыкбаева. Надо сказать, что участие Текебаева и Чотонова могло быть затруднительным, в связи с тем, что они по-прежнему являются обвиняемыми по уголовному делу, которое рассматривается в суде.

Список партии "Ата-Мекен"

1. Жанар Акаев – депутат ЖК, исключен из фракции СДПК

2. Тилек Токтогазиев – предприниматель, претендовал на пост министра сельского хозяйства, но отказался от должности заместителя министра.

3. Рыскелди Момбеков – депутат ЖК, фракция СДПК

4. Эльвира Сурабалдиева – депутат ЖК, фракция СДПК

5. Элдар Абакиров – бывший заместитель министра экономики. Недавно дал скандальное интервью изданию economist.kg, в котором рассказал о коррупции на таможне.

6. Акыл Тумонбаев – о кандидате почти нет информации в открытом доступе. На выборах в 2015 году был 58-м в списке кандидатов от партии "Ата Мекен"

7. Евраз Осмонов - Генеральный директор ОсОО "Ел и Нур"

8. Наталья Никитенко – депутат ЖК, фракция "Ата Мекен"

9. Абылкасым Шерниязов - основатель Общественного фонда "Манас-Мурас"

10. Абдывахап Нурбаев – депутат ЖК, фракция СДПК

11. Эмиль Токтошев – депутат ЖК, фракция "Ата Мекен"

12. Турсунбубу Чотонова - работала атташе в посольстве КР в Швейцарии и постоянном представительстве Кыргызстана в ООН.

13. Азат Эркебаев - председатель в Ассоциация "Новый шёлковый путь"

14. Ким Ин Сен - начальник Центральной таможни

15. Бахадыр Сулейманов - депутат ЖК, фракция "Ата Мекен"

16. Кундус Кырбашева – до февраля 2020 года работала помощницей депутата Бектена Садыгалиев, фракция "Кыргызстан"

17. Керимберди Макеев - в 2015 году баллотировался от партии "Республика – Ата-Журт". Позже вышел из списка партии, его удостоверение депутата было признано недействительным

18. Улан Джураев – нет точной информации в открытом доступе. Известно, что у экс-депутата Мурата Джураева есть сын по имени Улан. Кроме того, Улан Джураев упоминался в СМИ в качестве соучредителя компании "Антен", которая занималась прокладкой волоконно-оптических линий в Кыргызстане.

19. Бакыт Турдубеков – человек с таким именем является председателем Совета директоров ОАО "Международный аэропорт "Манас"

20. Жибек Шарапова – основатель сети детских образовательных центров, дочь депутата ЖК от фракции "Республика – Ата-Журт" Закира Шарапова.

Этот список является предварительным. Окончательный список регистрирует ЦИК.