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В Кыргызстане пересчитали случаи смерти от COVID-19. Вместо 1498 - 1053

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- Оксана Гут
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Министерство здравоохранения КР пересмотрело статистику по летальным случаям среди пациентов с коронавирусом нового типа. Об этом на брифинге 18 августа сообщил заместитель министра здравоохранения КР Мадамин Каратаев.

Так, по его данным, по состоянию на 18 августа в Кыргызстане зарегистрировано 1053 случая смерти от коронавируса нового типа. Показатель летальности – 2,4%, показатель смертности на 1 млн населения – 162.

"Ранее статистика по летальным случаям велась исходя из наличия положительного результата ПЦР-исследования для COVID-19 U07.1 и признаков пневмонии для COVID-19 U07.2, это привело к искажению числа умерших", - отметил Каратаев.

В связи с чем, говорит он, была создана спецкомиссия по изучению причин смертей среди пациентов с коронавирусной инфекций COVID-19.

"Комиссия, изучив опыт других стран, используя оперативный анализ смертности за 7 месяцев 2019-2020 годов, а также основываясь на международных методических рекомендациях по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти пришла к выводу, что в 437 случаях (29%) COVID-19 не являлся основной причиной, приведшей к смерти. Из них в 358 случаях (82%) причиной смерти явилась коронарная болезнь сердца, в 24 случаях (5,6%) – острый инфаркт миокарда, в 13 случаях (3,1%) – острые нарушения мозгового кровообращения, в 10 случаях (2,5%) – острая почечная недостаточность, в 32 случаях (6,8%) – другие причины. В том числе онкозаболевания и суицид," - информировал замминистра.

Отмечается, что подобные меры были приняты Великобританией и Испанией, в результате чего статистика была уменьшена на 5359 и 2000 случаев соответственно.

В пользу пересмотра статистики также говорит то, что по итогам 7 месяцев не наблюдалась избыточная смертность, 19 346 случаев за 7 месяцев 2019 года (или 301,3 на 100 тыс.населения) против 18799 случаев за 7 месяцев 2020 года (или 287 на 100 тыс населения).


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URL: https://www.vb.kg/391148
Теги:
Минздрав, погибшие, статистика, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (664 материалов)
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