Партия Феликса Кулова отказалась участвовать в выборах Жогорку Кенеша

Накануне партия "Ар-Намыс" во главе с Феликсом Куловым заявила о своем отказе от участия в предстоящих выборах Жогорку Кенеша. В ЦИК направлено соответствующее заявление.

Политсовет "Ар-Намыса" позже объяснил такое решение. Далее редакция VB.KG публикует текст заявления партии.

"В обществе подвергается серьёзной критике принцип формирования парламента с использованием партийных списков. Не изменяя этого положения, установленного и закрепленного в Конституции страны, мы объявили о проведении праймериз- внутрипартийных выборов, при котором избирателям предоставится реальная возможность заранее узнать каким конкретным кандидатам из партийного списка предстоит баллотироваться от их регионов. Данная система давала возможность выявить новую плеяду политиков, обеспечить гармоничное сочетание опыта старшего поколения с энергией молодости, открыть дорогу местным перспективным кадрам.

К сожалению, пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры карантинного характера, не позволяют в полной мере применить прогрессивное нововведение, как было нами ранее запланировано. Ломать на ходу и возвращаться к старой скомпрометировавшей себя практике с расчётом и опорой больше на привлечение, так называемых, денежных кошельков, мы считаем для себя неприемлемым.

Задолго до выборов лидером партии Феликсом Куловым было внесено предложение, чтобы депутаты Жогорку Кенеша перед уходом на каникулы, внесли ряд дополнений и изменений в закон "О выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша", которые, в частности, позволили бы правительству, исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки, проводить голосование не в один день, как это определено в действующем законе, а в течение нескольких дней по опыту других стран. Но поскольку депутаты торопились на отдых, видимо, их эти вопросы не очень волновали.

Вполне очевидно, что при соблюдении требований по социальной дистанции и установленных санитарных норм, не все избиратели, пришедшие на избирательные участки успеют проголосовать в отведённое для этого время с 8 до 20 часов в течение одного дня. Такая ситуация может повлиять на объективное принятие гражданским сообществом итоговых показателей голосования, а также не самым лучшим образом отразиться на политическом имидже некоторых политических партий, участвующих в выборах.

Кроме того, в условиях действующего режима чрезвычайной ситуации резко ограничиваются агитационные возможности партий, следовательно не все избиратели смогут в полной мере ознакомиться с их программами и сделать для себя правильный выбор. При многих плюсах онлайн агитации, она не сможет компенсировать живое общение с избирателями, не даст возможности лично ознакомиться с кандидатами, программами партий, задать напрямую вопросы и получить ответы при непосредственном контакте. Наша тактика была рассчитана именно на такой вид проведения предвыборной кампании.

Политсовет партии полагает, что участвовать в выборах ради выборов не продуктивно и не оправдано. Пройти в парламент не самоцель. Надо думать не только о сегодняшнем дне, но также о том, что всех нас ожидает после этих выборов.

В политике иногда лучше сделать сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперёд.

Вместе с тем, партия Ар-Намыс, несмотря на свое решение об отказе участвовать в выборах, постарается внести посильный вклад в общее дело. По заказу партии Ар-Намыс и под непосредственным руководством Ф. Кулова группой экономистов-практиков и экспертов международного уровня подготовлена предвыборная партийная программа. Позже она будет представлена на рассмотрение общественности и предложена, сформированному после выборов, в соответствии с Конституцией, новому составу правительства".