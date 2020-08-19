Выборы-2020. 8 партий из 44-х уже выбыли из предвыборной гонки

8 политических партий из 44-х, баллотирующихся в Жогорку Кенеш, уже выбыли из предвыборной гонки. Об этом сообщает пресс-служба Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. В настоящее время продолжается этап выдвижения политических партий.

8 июля завершились сроки подачи документов политическими партиями, решившими принять участие на выборах депутатов Жогорку Кенеша КР, назначенных на 4 октября 2020 года.

В ЦИК КР поступили уведомления от 44 политических партий. Но по состоянию на 18 августа некоторые политические партии уведомили об отказе участвовать на выборах и отзыве уполномоченных представителей.

Решением Центральной избирательной комиссии приняты к сведению уведомления от следующих политических партий:

"Аграрная партия Кыргызской Республики"

"Демократ"

"Партия комунистов Кыргызстана".

В установленные сроки не были открыты расчётные счета для создания избирательного фонда в соответствии с выборным законодательством КР от политической партии "Жаратман Эл", что является основанием отказа в регистрации списков кандидатов от политической партий.

Также 18 августа в адрес ЦИК поступили уведомления об отказе участвовать на выборах депутатов Жогорку Кенеша КР и отзыве уполномоченных представителей от следующих политических партий:

"Эмгек" (Партия труда)

"Бирик"

"Народно-демократическая партия Кыргызстана"

"Бийлик элге" ("Власть народу").

Также накануне об отказе от участия в выборах сообщила партия "Ар-Намыс".

На сегодняшний день 8 политических партий провели съезды по выдвижению списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша КР. Еще 16 устно сообщили в ЦИК о проведении съездов, из них одиннадцать - уведомили о месте и времени проведения съездов.

ЦИК КР разработала для политических партий рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при проведении съездов по выдвижению кандидатов в депутаты. В целях защиты здоровья граждан в случае проведения съездов партий в режиме офлайн рекомендовано рассмотреть возможность уменьшения количества делегатов съезда от первичных/территориальных отделений партии (в случае если указанная возможность предусмотрена Уставом партии); рассмотреть возможность проведения съездов партий вне помещений (на открытом воздухе).

До 20 августа политические партии, принимающие участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша, должны завершить выдвижение списков кандидатов в депутаты.

До 18:00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить соответствующие документы для регистрации списков кандидатов.

До 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.