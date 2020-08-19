Погода
$ 77.65 - 77.95
€ 91.05 - 92.55

Выборы-2020. 8 партий из 44-х уже выбыли из предвыборной гонки

181  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

8 политических партий из 44-х, баллотирующихся в Жогорку Кенеш, уже выбыли из предвыборной гонки. Об этом сообщает пресс-служба Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. В настоящее время продолжается этап выдвижения политических партий.

8 июля завершились сроки подачи документов политическими партиями, решившими принять участие на выборах депутатов Жогорку Кенеша КР, назначенных на 4 октября 2020 года.

В ЦИК КР поступили уведомления от 44 политических партий. Но по состоянию на 18 августа некоторые политические партии уведомили об отказе участвовать на выборах и отзыве уполномоченных представителей.

Решением Центральной избирательной комиссии приняты к сведению уведомления от следующих политических партий:

"Аграрная партия Кыргызской Республики"

"Демократ"

"Партия комунистов Кыргызстана".

В установленные сроки не были открыты расчётные счета для создания избирательного фонда в соответствии с выборным законодательством КР от политической партии "Жаратман Эл", что является основанием отказа в регистрации списков кандидатов от политической партий.

Также 18 августа в адрес ЦИК поступили уведомления об отказе участвовать на выборах депутатов Жогорку Кенеша КР и отзыве уполномоченных представителей от следующих политических партий:

"Эмгек" (Партия труда)

"Бирик"

"Народно-демократическая партия Кыргызстана"

"Бийлик элге" ("Власть народу").

Также накануне об отказе от участия в выборах сообщила партия "Ар-Намыс".

На сегодняшний день 8 политических партий провели съезды по выдвижению списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша КР. Еще 16 устно сообщили в ЦИК о проведении съездов, из них одиннадцать - уведомили о месте и времени проведения съездов.

ЦИК КР разработала для политических партий рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм при проведении съездов по выдвижению кандидатов в депутаты. В целях защиты здоровья граждан в случае проведения съездов партий в режиме офлайн рекомендовано рассмотреть возможность уменьшения количества делегатов съезда от первичных/территориальных отделений партии (в случае если указанная возможность предусмотрена Уставом партии); рассмотреть возможность проведения съездов партий вне помещений (на открытом воздухе).

До 20 августа политические партии, принимающие участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша, должны завершить выдвижение списков кандидатов в депутаты.

До 18:00 24 августа уполномоченные представители политических партий должны предоставить соответствующие документы для регистрации списков кандидатов.

До 4 сентября производится регистрация списка кандидатов в депутаты ЖК.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391163
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Выборы-2020 (36 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  