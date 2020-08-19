Кто будет кандидатами от "Республика", "Биримдик", "Бутун Кыргызстан"?

Сегодня, 19 августа, в Бишкеке сразу несколько политических партий проводят съезды. Среди них "Биримдик", "Республика", "Кыргызстан", "Мекеним Кыргызстан", "Замандаш", "Ыйман нуру", Партия Нур", "Бутун Кыргызстан", "Социал-демократы" и "Мекен Ынтымагы".

Так, список партии "Биримдик" возглавит глава "Альфа Телеком" Акылбек Жамангулов. Также в списках этой партии присутствуют депутат ЖК Марат Аманкулов, министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров, депутат ЖК Евгения Строкова, вице-спикер ЖК Аида Касымалиева, депутат ЖК Торобай Зулпакаров, актриса Галина Кетова, Марс Черикчиев и другие.

В списке "Республике" значатся фамилии Мирлана Жеенчороева, бывшего полпреда Ошской области Узарбек Жалкыбаев, недавно покинувший пост глава Департамента туризма Максат Дамир уулу и другие. На съезде также присутствует экс-вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

"Бутун Кыргызстан" проведет съезд сегодня в 15.00. Планируется, что партия пополнится известными в Кыргызстане политиками. Ранее уже было объявлено, что экс-премьер-министр Темир Сариев и Омурбек Суваналиев присоединились к партии Адахана Мадумарова. Также дал согласие идти на выборы с "Бутун Кыргызстан" глава партии коммунистов КР, экс-депутат ЖК Исхак Масалиев. Велись переговоры, которые по данным источником прошли успешно, с экс-депутатом Турсунбай Бакир уулу и Бектуром Асановым.

Окончательный списки кандидатов в депутаты должны быть отправлены в ЦИК не позднее 20 августа. До 4 сентября будет производится регистрация списков кандидатов.

Также свои съезды уже провели "Ата Мекен", "Чон Казат", "Ордо", "Бир Бол", "Партия Зеленых" и "Адам Демократ".