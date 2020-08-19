Соцопрос: Большинство кыргызстанцев не знает, за кого голосовать на выборах

Кыргызстанцы не знают за кого отдать свой голос на предстоящих выборах Жогорку Кенеша. Таковы результаты социологического исследования "Парламентские выборы глазами избирателей".

Исследование проводила компания "Erfolg Consult" специально для ОФ "Общее дело" с 4 по 24 июня 2020 года во всех регионах страны. Целевую группу составили граждане КР от 18 до 66 лет и старше. Количество участников: 1500 человек, из них 530 жителей городской местности, 970 жителей сельской местности.

"Данный опрос проводился для того, чтобы определить настроения избирателей перед парламентскими выборами, а также выяснить, как на них повлияла пандемия COVID-19. Выборы проходят каждые пять лет, за это время произошло много разных и политических, и социально-экономических событий, и накануне выборов, конечно, крайне важно понять, с какими настроениями население подходит к выборам, что их волнует, каким хотят видеть новый состав парламента", - сказала руководитель ОФ "Общее дело" Аида Суйундуева.

Согласно данным опроса, 75,6 % участников готовы принять участие в выборах в ЖК КР 4 октября 2020 года. Большинство (60,6 заявили, что выборы должны состояться в срок и их не следует переносить из-за COVID-19.

Кроме того, респонденты (55,3 заявили о готовности осенью идти голосовать, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. И только 17,2% категорически отказываются голосовать из-за опасений за свое здоровье.

Подавляющее большинство респондентов – 82,3 %, не знают за кого отдать свой голос на выборах.

При этом на вопрос о том, за кого кыргызстанцы проголосуют, если выборы состоятся завтра, на первом месте стоит ответ "ни за какую", а на втором месте - "не знаю", и потом располагаются такие партии как СДПК, РАЖ, "Ата-Мекен" и "Бутун Кыргызстан".

32,1 % не назвали никакую партию, еще 25 % затруднились дать ответ на данный вопрос.

Новые партии пользуются относительно невысокой поддержкой у населения, несмотря на растущий запрос на новые лица в партийных списках. В новом составе ЖК КР избиратели хотят видеть образованных, молодых, новых и "народных" кандидатов, а также больше женщин в парламенте.

Опрос показал, что кыргызстанцев по-прежнему волнуют "справедливость (24%), порядок (14,7 и мир (14,3 ", именно эти три понятия, по мнению респондентов, должны войти в основу политики Жогорку Кенеша следующего созыва.

Избиратели считают, что новый созыв парламента в первую очередь должен сосредоточить внимание на решении следующих вопросов:

устранение коррупции (19,3 % опрошенных), возобновление работы заводов и фабрик (13,5 снижение безработицы (11,5%).

Среди других задач, которые население ставит перед парламентом нового созыва:

укрепление государственности и границ, достижение прозрачности работы судов, преодоление экономических последствий коронавируса.

Опрос также показал, что население Кыргызстана описывает текущую ситуацию в стране как кризис (57,7 , 33,9 % опрошенных заявили, что затрудняются ответить по экономической политике, проводимой руководством страны, но 31% оценил ее "в основном положительно".

ОФ "Общее дело" в этом году реализует в КР проект независимого наблюдения за выборами в ЖК КР, назначенными на 4 октября 2020 года.