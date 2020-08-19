Кто идет на выборы от "Республики". Предварительный список кандидатов

Сегодня партия "Республика" провела съезд, на котором был утвержден список кандидатов в депутаты. В первой двадцатке списка – действующие и бывшие депутаты, чиновники, а также люди, которые давно состоят в партии и проводят партийную работу.

1. Мирлан Жеенчороев – депутат ЖК, лидер партии "Республика"

2. Узарбек Жылкыбаев - бывший полномочный представитель правительства в Ошской области

3. Назарали Арипов– экс депутат ЖК от партии "Республики", член ЦИК, занимался бизнесом

4. Алтынай Омурбекова – экс-вице-премьер-министр

5. Жунус уулу Алтынбек – депутат ЖК, фракция "Онугуу Прогресс"

6. Кенжебек Бокоев – депутат ЖК, фракция "Республика-Ата-Журт"

7. Туйгунаалы Абдраимов – Бывший глава Чуйской области. В разные годы работал председателем ЦИК, послом КР, председателем АО "Кайнар", министром здравоохранения и председателем ФОМС

8. Гульнара Молдобаева- депутат Бишкекского городского кенеша, фракция "Республика-Ата-Журт", занимает одну из руководящих должностей в "Бишкеккурулуш".

9. Аккулу Бердиев - генеральный менеджер ОсОО "Север-Югойл". В 2015 году шел по списку "Республика – Ата-Журт", но депутатом не стал.

10. Таалайбек улуу Чынгыз – на прошлых выборах был кандидатом от партии "Республика-Ата-Журт", но депутатом не стал.

11. Руслан Казакбаев – депутат, фракция "Республика-Ата-Журт"

12. Лейла Лурова - Директор ОсОО "LBCMilkProduction", в 2014 году стала депутатом Бишкекского городского кенеша по списку партии "Республика"

13. Максат Сабиров - депутат ЖК, партия "Республика-Ата-Журт"

14. Арзыбек Каныбеков – о нем почти нет информации в открытом доступе. Ранее уже был включен в избирательный список партии "Республика"

15. Аалы Карашев – депутат ЖК, фракция СДПК

16. Лола Кулинова - депутат городского кенеша Каракола, фракция "Республика", директор радиостанции "Волна Иссык-Куля"

17. Орозбек Усубалиев

18. Токторалы Калматов

19. Жоошбек Коеналиев – бывший директор Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС ПКР

20. Койсун Курманалиева – экс-полпред в Таласской области

Окончательный список будет зарегистрирован ЦИК до 4 сентября.