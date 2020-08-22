"Ни одна партия не оберегла прежних президентов от ошибок, не спасла их"

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 августа, дал очередное интервью "Биринчи радио" ОТРК. Редакция VB.KG публикует ответы главы государства на вопросы журналистов касательно предстоящих выборов в Жогорку Кенеш.

Пожалуй, самый обсуждаемый вопрос наряду с ковидом - это предстоящие парламентские выборы. Политические партии провели свои съезды. Можно сказать, что начался новый политический сезон и разного рода прогнозы, предположения в этой сфере будут только усиливаться. Немало споров, мнений. Есть ли гарантия того, что будет обеспечена честная политическая конкуренция, не бросит ли тень на власть пресловутый административный ресурс?

- Конечно, были и будут различные прогнозы, разговоры и предположения. Мы все являемся свидетелями того, насколько сейчас сильна политическая конкуренция. Более 40 партий заявили о своем намерении принять участие в выборах. Многие из них провели свои съезды. Теперь Центральная избирательная комиссия должна провести ряд соответствующих работ согласно избирательному законодательству. Как известно, у нее свои задачи.

Мною выполнены нормы, требуемые от президента. Как известно, подготовку к выборам мы начали 2,5 года назад. Была создана специальная рабочая группа из представителей аппарата президента, правительства, Жогорку Кенеша, общественности и гражданского общества по внесению изменений в различные законы.

Я отмечал, что правила выборов согласно избирательному законодательству будут утверждены за год до даты выборов. Мы это сделали. За год до выборов все партии, намеревавшиеся принять участие в выборах, на равных условиях ознакомились с правилами.

Сформированная нами рабочая группа провела эту работу. Соответствующие законы были приняты Жогорку Кенешем. Вся общественность была свидетелем этого процесса.

Что же касается административного ресурса, то отмечу, что что в нашей стране полноценно действуют механизмы, гарантирующие неприменение административного ресурса. Это в первую очередь общественный контроль за избирательным процессом. Именно этот инструмент является тем самым необходимым элементом для организации и проведения демократических и открытых выборов. Этот инструмент широко использовался и будет использоваться наблюдателями, а также политическими силами, которые считают себя оппозиционными.

У нас - открытое гражданское общество. Это известно всем. Благодаря технологиям в избирательной системе будет соблюден принцип "один человек - один голос".

Внедрены передовые технологии для обеспечения честных выборов, которые затем были усовершенствованы. Благодаря этому

выборы пройдут согласно принципу "один человек - один голос". Никому не удастся нарушить этот принцип, при всем желании его невозможно будет нарушить. Так как применяется автоматическая система подсчета голосов, который гарантирует, что каждый человек может голосовать только за себя.

Это известно всем. И этот процесс будет под контролем всех - и с нашей стороны, и со стороны политических сил, и со стороны общественности.

В настоящее время избиратели имеют полноценную свободу выбора.

В составе Центральной избирательной комиссии есть представители различных политических сил, политических партий. Среди них есть представители гражданского общества. Уверен, что все это обеспечит полный открытый гражданский контроль над избирательным процессом.

В настоящее время все партии вынуждены считаться с мнением народа. Поскольку нуждаются в том, чтобы люди голосовали за них. Это - требование времени.

Наше общество настолько открыто, что такого рода процесс, как административный ресурс, невозможно утаить. За последние два года Интернет проник во все сферы жизни, стал доступен во всех селах. Любое негативное действие быстро становится известно общественности. Поэтому, повторюсь, что использовать административный ресурс и скрыть это будет невозможно в нашем обществе.

Формирование парламента, способного принимать законы и решения, направленные на развитие государства и улучшение жизни людей, станет нашей общей победой. Мы все в этом заинтересованы.

Поэтому я хотел бы сказать, чтобы наши соотечественники ответственно отнеслись к выборам и избрали наиболее достойных кандидатов. Общественность, в том числе и я, должны принять активное участие в проведении открытых выборов.

Как было отмечено выше, тема предстоящих парламентских выборов активно обсуждается в обществе. И, чем ближе дата голосования, тем сильнее будет интерес к данному вопросу. В последнее время в обществе высказываются предположения о том, что якобы будут предоставлены определенные привилегии так называемым провластным партиям. Как бы вы прокомментировали это? Вы уже заявляли, что, как президент, готовы работать с любой партией, которая одержит победу на выборах.

- Да, я об этом уже говорил. Готов взаимодействовать со всеми партиями, победившими на выборах, ради развития государства, во имя стабильности в стране. Как я выше отмечал, мы создали условия для законных, открытых, конкурентных выборов, в рамках закона. В этих целях были внесены изменения в законодательство. Для всех партий созданы равные условия.

Парламент - это выбор народа. Он будет сформирован из тех кандидатов, кого поддержит и за кого проголосует народ. С каждым годом растут требования граждан к власти. Сейчас у нас сильное гражданское общество.

Деятельность власти находится под жестким контролем со стороны общества, который усиливается с каждым годом. При таких условиях никто не заинтересован в действиях против воли народа. Думаю, никто и не будет этого делать.

Свою позицию я озвучил еще в июне во время выступления на заседании Жогорку Кенеша. Хотел бы еще раз повторить.

Партия - это лишь одна часть всего общества. Я президентом избран для служения всему народу, а не какой-либо партии. Верю Всевышнему и в мой народ. За свою деятельность на посту президента несу ответственность перед народом. Знаю требования своих соотечественников. Стараюсь достойно выполнить свой долг перед ними. До этого я нигде не говорил об этом, но, пользуясь случаем, хотел бы озвучить.

В истории независимого Кыргызстана прежние президенты пытались формировать лояльные к себе партии, чтобы опираться на них в своей деятельности. Но, ни одна такая партия не оберегла их от ошибок, и не смогла их спасти.

История констатирует это. Народ свидетель этому. В политике я с 1995 года, тоже свидетель. Это я прекрасно понимаю и как государственный деятель, и как человек. И это предоставляет мне внутреннюю свободу.

Моя опора - это мой народ. И я готов вести совместную работу в интересах государства с теми партиями, которые придут в парламент. Какая бы партия ни пришла в парламент, это - выбор народа. Раз люди отдали предпочтение им, я буду работать с этими партиями.

Сохранение суверенитета, целостности и единства государства - моя главная задача, как президента. Немало еще других моих обязанностей во внешней и внутренней политике страны.

Сделать одним из уважаемых в нашем обществе учителей и врачей, чтобы они были самыми высокооплачиваемыми специалистами страны, создание условий для рядовых предпринимателей, забота о престарелых, детях, нуждающихся, снижение коррупции во всех сферах жизни. Решение этих вопросов - моя основная задача.

По сути, это те обещания, которые я давал во время своей президентской предвыборной кампании. Поэтому политика, которую я провожу за последние три года как глава государства - развитие регионов, цифровизация страны - направлена на выполнение отмеченных задач.

Поддержка следующего парламента нужна для продвижения этих направлений, начатых мною, чтобы улучшить жизнь наших граждан. Чтобы вместе реализовать начатые реформы.

Поэтому, во имя развития страны, как президент, я готов работать со всеми партиями, которые пройдут в парламент.