Погода
$ 77.81 - 78.14
€ 91.42 - 92.75

Выборы: Турганбаев, Аманкулов, Адилбек уулу временно отказались от поста

160  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Приостановлено исполнение должностных полномочий председателя службы исполнения наказаний Мелиса Турганбаева. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Такое решение принято в связи с его участием в парламентских выборах.

Премьер-министр КР Кубатбек Боронов подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 21 конституционного закона КР "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" приостановлено исполнение должностных полномочий председателя Государственной службы исполнения наказаний при правительстве Кыргызской Республики Мелиса Турганбаева согласно поданному заявлению.

Отмечается, что исполнение должностных полномочий приостановлено до определения результатов выборов.

Подобные распоряжения главой правительства подписаны и в отношении:

- директора Агентства по продвижению и защите инвестиций Адилбека уулу Шумкарбека,

- директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Каната Аманкулова.

Ранее также сообщалось, что исполнение должностных полномочий приостановлено у вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391346
Теги:
выборы, правительство, Аида Исмаилова, Кыргызстан, Кубатбек Боронов, Мелис Турганбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Выборы-2020 (52 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  