Выборы: Турганбаев, Аманкулов, Адилбек уулу временно отказались от поста

Приостановлено исполнение должностных полномочий председателя службы исполнения наказаний Мелиса Турганбаева. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Такое решение принято в связи с его участием в парламентских выборах.

Премьер-министр КР Кубатбек Боронов подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 21 конституционного закона КР "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" приостановлено исполнение должностных полномочий председателя Государственной службы исполнения наказаний при правительстве Кыргызской Республики Мелиса Турганбаева согласно поданному заявлению.

Отмечается, что исполнение должностных полномочий приостановлено до определения результатов выборов.

Подобные распоряжения главой правительства подписаны и в отношении:

- директора Агентства по продвижению и защите инвестиций Адилбека уулу Шумкарбека,

- директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Каната Аманкулова.

Ранее также сообщалось, что исполнение должностных полномочий приостановлено у вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой.