Скандал пяти минут. ЦИК заподозрили в фальсификациях при регистрации партий

Партия "Кыргызстан" может быть не зарегистрирована для участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша. Сомнения возникли из-за того, что представитель партии мог опоздать со сдачей документов на несколько минут.

Кроме того, представители других партий и активисты заметили целый ряд нарушений, которые якобы допустила партия "Кыргызстан". ЦИК в этой истории заподозрили в манипуляциях и фальсификациях в пользу этой партии.

Драма в пяти минутах

Напомним, все политические партии, которые намерены участвовать в выборах, обязаны были предоставить список документов в Центральную избирательную комиссию 24 августа до 18.00 . Сразу несколько политических партий то ли для придания большего драматизма, то ли из-за каких-то трудностей пришли сдавать документы в последние минуты до окончания отведенного времени.

Судя по записям в журнале приема посетителей ЦИК, представитель партии "Реформа" зашел в 17.47, "Республика" - 17.54, "Бутун Кыргызстан" - 17.55, Социал-демократы - 17.56, "Биримдик" - 17.57, "Мекеним Кыргызстан" - 17.58 и "Кыргызстан" - 17.59.

- Согласно действующему законодательству, все участники предвыборной гонки должны были сдать необходимые документы до 18:00 24.08.2020. Не все успели. В журнале можно заметить, что время регистрации партии Кыргызстан исправлено вручную на 17:59. На видео время показывает еще большее опоздание в регистрации - 18:13, но представители ЦИК сослались на проблемы с техникой, якобы, часы спешат, - написала депутат ЖК от СДПК и кандидат в депутаты от "Ата Мекен" Эльвира Сурабалдиева.

Кроме того, есть и еще одно нарушение о котором говорят юристы и представители партий. Уполномоченным представителем "Кыргызстана" является Эльвира Абелдиева и именно она согласно законам должна была предоставить в ЦИК документы партии. Однако на записях, которые показал ЦИК, мужчина от партии "Кыргызстан" совершенно точно не может быть Эльвирой Абелдиевой.

Таким образом, избиратели могут не увидеть "Кыргызстан" в избирательных бюллетенях. Член ЦИК Гульнара Джурабаева уверена, что отказа в регистрации партии недостаточно.

- Думаю, что ЦИК не решится зарегистрировать партию. Но этого мало, должен быть прецедент привлечения к ответственности за нарушение прописанных норм и процедур. Это должно стать уроком для других и на будущее, - написала Джурабаева в социальных сетях.

Не только "Кыргызстан"...

Представитель "Социал-демократов" Темирлан Султанбеков уверен, что вопросы могут возникнуть не только к партии "Кыргызстан", но и к партиям "Мекеним Кыргызстан" и "Биримдик".

- У партии "Кыргызстан" в журнале представитель не поставил подпись, и видно явная подделка времени. Наши представители, сдававшие документы в 17:56, помнят только представителей политической партии "Республика", никаких представителей "Биримдик" или "Мекеним Кыргызстан" они не видели. Прошу обратить внимание особо на то, что все почерки в журнале явно разные, а за "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан" как будто бы расписывался и писал один и тот же человек. На данный момент я направляю данный документ на графологическую экспертизу в зарубежную страну. Я считаю, что здесь могла быть фальсификация, - написал Темирлан Султанбеков.

Что говорят в ЦИК

Центральная избирательная комиссия пока воздерживается от официальных комментариев. В пресс-службе ведомства VB.KG пояснили, что согласно закону вчера истек срок подачи документов в ЦИК. Теперь у членов избирательной комиссии есть 24 часа для проверки документов. После этого партиям дается 48 часов для исправления ошибок и предоставления недостающих документов.

- В настоящее время работает комиссия, в состав которой вошли члены всех заинтересованных партий, представители СМИ и активисты. После соблюдения всех процедур, решение комиссии будет вынесено на заседание ЦИК, где будет принято окончательное решение о регистрации партий, - пояснили в ЦИК.