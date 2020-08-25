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Скандал пяти минут. ЦИК заподозрили в фальсификациях при регистрации партий

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- Екатерина Улитина
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Партия "Кыргызстан" может быть не зарегистрирована для участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша. Сомнения возникли из-за того, что представитель партии мог опоздать со сдачей документов на несколько минут.

Кроме того, представители других партий и активисты заметили целый ряд нарушений, которые якобы допустила партия "Кыргызстан". ЦИК в этой истории заподозрили в манипуляциях и фальсификациях в пользу этой партии.

Драма в пяти минутах

Напомним, все политические партии, которые намерены участвовать в выборах, обязаны были предоставить список документов в Центральную избирательную комиссию 24 августа до 18.00 . Сразу несколько политических партий то ли для придания большего драматизма, то ли из-за каких-то трудностей пришли сдавать документы в последние минуты до окончания отведенного времени.

Судя по записям в журнале приема посетителей ЦИК, представитель партии "Реформа" зашел в 17.47, "Республика" - 17.54, "Бутун Кыргызстан" - 17.55, Социал-демократы - 17.56, "Биримдик" - 17.57, "Мекеним Кыргызстан" - 17.58 и "Кыргызстан" - 17.59.

- Согласно действующему законодательству, все участники предвыборной гонки должны были сдать необходимые документы до 18:00 24.08.2020. Не все успели. В журнале можно заметить, что время регистрации партии Кыргызстан исправлено вручную на 17:59. На видео время показывает еще большее опоздание в регистрации - 18:13, но представители ЦИК сослались на проблемы с техникой, якобы, часы спешат, - написала депутат ЖК от СДПК и кандидат в депутаты от "Ата Мекен" Эльвира Сурабалдиева.

Кроме того, есть и еще одно нарушение о котором говорят юристы и представители партий. Уполномоченным представителем "Кыргызстана" является Эльвира Абелдиева и именно она согласно законам должна была предоставить в ЦИК документы партии. Однако на записях, которые показал ЦИК, мужчина от партии "Кыргызстан" совершенно точно не может быть Эльвирой Абелдиевой.

Таким образом, избиратели могут не увидеть "Кыргызстан" в избирательных бюллетенях. Член ЦИК Гульнара Джурабаева уверена, что отказа в регистрации партии недостаточно.

- Думаю, что ЦИК не решится зарегистрировать партию. Но этого мало, должен быть прецедент привлечения к ответственности за нарушение прописанных норм и процедур. Это должно стать уроком для других и на будущее, - написала Джурабаева в социальных сетях.

Не только "Кыргызстан"...

Представитель "Социал-демократов" Темирлан Султанбеков уверен, что вопросы могут возникнуть не только к партии "Кыргызстан", но и к партиям "Мекеним Кыргызстан" и "Биримдик".

- У партии "Кыргызстан" в журнале представитель не поставил подпись, и видно явная подделка времени. Наши представители, сдававшие документы в 17:56, помнят только представителей политической партии "Республика", никаких представителей "Биримдик" или "Мекеним Кыргызстан" они не видели. Прошу обратить внимание особо на то, что все почерки в журнале явно разные, а за "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан" как будто бы расписывался и писал один и тот же человек. На данный момент я направляю данный документ на графологическую экспертизу в зарубежную страну. Я считаю, что здесь могла быть фальсификация, - написал Темирлан Султанбеков.

Что говорят в ЦИК

Центральная избирательная комиссия пока воздерживается от официальных комментариев. В пресс-службе ведомства VB.KG пояснили, что согласно закону вчера истек срок подачи документов в ЦИК. Теперь у членов избирательной комиссии есть 24 часа для проверки документов. После этого партиям дается 48 часов для исправления ошибок и предоставления недостающих документов.

- В настоящее время работает комиссия, в состав которой вошли члены всех заинтересованных партий, представители СМИ и активисты. После соблюдения всех процедур, решение комиссии будет вынесено на заседание ЦИК, где будет принято окончательное решение о регистрации партий, - пояснили в ЦИК.


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URL: https://www.vb.kg/391350
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (52 материалов)
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Комментарии
Всем Партиям
25.08.2020, 10:22

Вы лучше контролируйте что происходит на избирательных участках. Людей привозят пачками и увозят обратно. Там задействованы домкомы и другие лица. Пока вы спорите между собой, голоса будут уже подсчитаны. Неужели трудно поставить по одному человеку на каждом участке, чтобы фиксировали происходящее хотя бы на видео мобильных телефонов. Половина города проголосует досрочно, пока вы спорите.

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Жалоба модератору
Алмаз
25.08.2020, 11:04

Как может партия, которая сдает документы за несколько минут до окончания срока подачи документов, что-то сделать для народа ?!!!!!

Даже простое дело - вовремя сдать документы - и то не смогли сделать нормально.

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Жалоба модератору
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