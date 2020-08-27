"Помогите сломать ворота в инфекционку! Папу не госпитализируют, он умрет"

Помогите сломать ворота в инфенкционку! Папу не госпитализируют, он сейчас в машине умрет! - кричал мужчина в трубку, в три часа ночи вызывая на помощь друзей. В это время его отец задыхался в волонтерской "скорой", которую не пропускали на территорию больницы.

В прошлый четверг, 20 августа, ночью волонтеры Добровольного отряда спасателей вновь выехали в рейс. Нужно было перевести тяжелого пациента из 6-ой Горбольницы в реанимацию инфекционки. Государственная "скорая" на этот вызов не выехала: диспетчер сказал, что перевод из одной больницы в другую должен согласовываться между главврачами. В 12 ночи главврачи, обычно, спят - и никто их будить не собирается, даже если умирает человек.

"Ворота открыли после того, как обезумевший сын начал бегать с телефоном по улице и звонить друзьям, чтобы те приехали и вынесли ворота в инфекционке! Тут же милиционер прибежал, стал его успокаивать. Только спустя 2 часа машину впустили, пациента забрали в реанимацию... Вы представляете, что такое 2 часа для критически тяжелого пациента? (...) У нас, конечно, постоянно возникали трудности с госпитализацией, но такого вопиющего беспредела не было даже в ковидное пекло", - рассказала руководитель ДОС Валерия Садыгалиева.

Подробности читайте в материале "Если хилый - сразу в гроб!" пятничного выпуска газеты "Вечерний Бишкек".

Видео Валерии Садыгалиевой с ночного "штурма" инфекционки