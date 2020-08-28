ЦИК обжалует решение суда по партии "Кыргызстан"

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов обжалует решение административного суда Бишкека по партии "Кыргызстан".

Об этом сегодня, 28 августа, заявила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Она отметила, что позиция ЦИК относительно партии "Кыргызстан" осталось неизменным. В Верховный суд будет подана кассационная жалоба на решение административного суда Бишкека.

Напомним, ЦИК отказал в регистрации для участия в выборах партии "Кыргызстан" в связи с нарушением порядка подачи документов. Представители партии подали жалобу на это решение в административный суд столицы. Накануне, 27 августа, суд встал на сторону партии "Кыргызстан" и предписал отменить принятое ЦИК решение.