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ЦИК обжалует решение суда по партии "Кыргызстан"

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- Екатерина Улитина
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Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов обжалует решение административного суда Бишкека по партии "Кыргызстан".

Об этом сегодня, 28 августа, заявила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Она отметила, что позиция ЦИК относительно партии "Кыргызстан" осталось неизменным. В Верховный суд будет подана кассационная жалоба на решение административного суда Бишкека.

Напомним, ЦИК отказал в регистрации для участия в выборах партии "Кыргызстан" в связи с нарушением порядка подачи документов. Представители партии подали жалобу на это решение в административный суд столицы. Накануне, 27 августа, суд встал на сторону партии "Кыргызстан" и предписал отменить принятое ЦИК решение.


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URL: https://www.vb.kg/391493
Теги:
Верховный суд, партии, суд, Кыргызстан, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (64 материалов)
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