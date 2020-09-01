Действия ЦИК по возврату документов "Кыргызстана" незаконны. Почему?

Если Центризбирком возвращает документы, значит, этот прием был. Однако в Законе вообще не регламентировано, что ЦИК имеет право возвращать документы политическим партиям. И неважно, кто предоставил документы – уполномоченное лицо, секретарь, кандидат, лидер партии, дворник или сантехник. Об этом написал юрист Эркин Раззаков.

По его словам, ЦИК после "приема документов", просто не имеет право возвращать документы политическим партиям, если документы поданы ненадлежащим лицом и/или несвоевременной подачи документы.

- В Законе такой нормы нет – смиритесь. Учитывая то, что возврат документов не регламентирован Законом, соответственно решение ЦИК признается недействительным/незаконным (не предусмотрено законом). А собственно, основания отказа в регистрации партий наступают только после приема документов, - отмечает Раззаков.

Таких оснований всего лишь семь (часть 7 статьи 61 Закона):

1) непредставление документов, необходимых в соответствии с настоящим конституционным Законом для регистрации списка кандидатов;

2) несоблюдение порядка выдвижения, предусмотренного настоящим конституционным Законом;

3) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;

4) наличие факта регистрации кандидата в списке другой политической партии на данных выборах;

5) несоздание политической партией своего избирательного фонда;

6) принадлежность кандидата к гражданству другого государства;

7) государственная регистрация политической партии менее чем за 6 месяцев до даты назначения выборов.

- Статья 61 Закона открыта для интерпретации и это сыграло в пользу партии "Кыргызстан" – вполне законное основание, потому что действия ЦИК по возврату документов были незаконными (нерегламентированными Законом). Кстати, по административному судопроизводству, бремя доказывания возлагаются на государственные органы (статья 51 АПК КР), т.е. здесь именно ЦИК должна доказывать почему и на основании какого закона приняли такое решение (возврат документов). А сейчас ЦИК после приема документов и общественного давления, придумал "возврат документов политической партии". А это в корне незаконно. Суд не будет и не может рассматривать доводы ЦИК относительно несвоевременной подачи документов и/или подачи документов ненадлежащим лицом, потому-то это выходит за рамки/пределы административного производства , ведь партия "Кыргызстан" обратился в суд о признании решения ЦИК (возврат документов) – недействительным, а ЦИК не сможет доказать (привести нормы) на основании какого закона принято решение о возврате документов,- поясняет Раззаков.

Юрист добавил, что если бы в начале все политические истерички-оппоненты пошли бы другим путем, а, не начитавшись только первых 4 строчек части 1 статьи 61 Закона, можно было добиться значительных успехов и не допустить партию "Кыргызстан" к выборам.

- Причем, вполне регламентированным (законным) путем, хотя, это уже совсем другая история, - заключил Эркин Раззаков.

Напомним, ЦИК завершила прием документов от партий 24 августа. 25 августа члены ЦИК на заседании приняли решение вернуть документы партии "Кыргызстан" - из-за нарушения порядка их подачи. Документы от имени партии "Кыргызстан" подал человек, не являющийся ее официальным уполномоченным представителем.

И хотя 27 августа Административный суд Бишкека отменил решение ЦИК в отношении партии "Кыргызстан". ЦИК решил обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Примечательно, что эксперты заявляют, что Центризбирком пошел на такой шаг под давлением оппонентов политобъединения.