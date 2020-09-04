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В выборах Жогорку Кенеша будут участвовать 15 политических партий

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- Оксана Гут
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В выборах Жогорку Кенеша будут участвовать 15 политических партий. Накануне, 3 сентября, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики зарегистрировала списки кандидатов в депутаты следующих партий:

"Мекен Ынтымагы"

"Мекенчил"

"Ыйман Нуру"

"Чон Казат"

"Реформа"

"Республика"

"Социал -Демократы"

"Биримдик" (Единство)

"Мекеним Кыргызстан"

"Ордо"

"Кыргызстан".

Отметим, ранее ЦИК зарегистрировал еще 4 политические партии. В частности, "Замандаш", "Бир Бол", "Партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов" и "Ата Мекен".

Решение принято, руководствуясь статьями 60, 61 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", статьями 6, 7, 18 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", на основании заключения Рабочей группы по приему документов политических партий на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

ЦИК отказал в регистрации списков кандидатов в депутаты партий "Бутун Кыргызстан" и "Актив".


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URL: https://www.vb.kg/391667
Теги:
Адахан Мадумаров, Бутун Кыргызстан, ЦИК, выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Мекеним Кыргызстан, Депутат, "Биримдик"
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Сюжет: Выборы-2020 (73 материалов)
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