Больше 2/3 депутатов Жогорку Кенеша баллотируются в следующий созыв

Больше 2/3 депутатов нынешнего состава Жогорку Кенеша баллотируются в следующий созыв. Таковы данные VB.KG, основанные на предварительных списках кандидатов.
Отметим, накануне ЦИК КР зарегистрировал списки кандидатов в депутаты от 15 политических партий.
"Биримдик"
Зулпукаров Төрөбай Закирович (СДПК)
Строкова Евгения Григорьевна (СДПК)
Касымалиева Аида Камчыбековна (СДПК)
Аманкулов Марат Аскерович (СДПК)
Алтынбеков Айбек ("Республика – Ата-Журт")
Субанбеков Бакирдин Жамалович ("Бир Бол")
Примов Улан Бердибаевич (СДПК)
Арапбаев Азамат Абдуллажанович (СДПК)
Тулендыбаев Пархат Розымович ("Республика – Ата-Журт")
Бакчиев Джаныбек Абдукапарович ("Бир Бол")
Жээнбеков Асылбек Шарипович (СДПК)
Мавлянова Махабат Эргешовна ("Республика – Ата-Журт")
Келдибаев Сагындык Аширалиевич ("Республика – Ата-Журт")
Бакиров Өмүрбек Мирзараимович (СДПК)
Пирматов Исхак Айтбаевич ("Бир Бол")
Асылбаева Гюльшат Кадыровна ("Онугуу-Прогресс")
Жетигенов Бакытбек Жеңишбекович (СДПК)
Кулбараков Абтандил Илдузович (СДПК)
Исаева Динара Шертаевна ("Республика – Ата-Журт")
Тотонов Нурбек Темирбекович ("Республика – Ата-Журт")
Осмонова Айнура Шермаматовна (СДПК)
Джураев Сайдолимжон Маруфович (СДПК)
Алтыбаева Айнуру Тойчиевна (СДПК)
Каримов Нодирбек Тохтасинович (СДПК)
Дюшалиев Абдыбек Кашымбекович ("Республика – Ата-Журт")
Юсуров Абдумажит Лелезович ("Онугуу-Прогресс")
Турусбеков Бактыбек Сагындыкович ("Бир Бол")
Аскарова Айнура Алмасбековна ("Кыргызстан")
Эгембердиев Максатбек Бакирович (СДПК)
Узакбаев Абылкайыр Осмонбекович ("Онугуу-Прогресс")
"Мекеним Кыргызстан"
Бакиров Мирлан Исакбекович ("Онугуу-Прогресс")
Маматалиев Марлен Абдырахманович ("Республика – Ата-Журт")
Турускулов Жыргалбек Күрүчбекович ("Республика – Ата-Журт")
Матраимов Искендер Исмаилович (СДПК)
Тиллаев Таабалды Гапырович ("Республика – Ата-Журт")
Молдобекова Гулкан Сакиновна (СДПК)
Самаев Урматбек Обозбекович ("Кыргызстан")
Сыдыков Бактыбек Усенович ("Республика – Ата-Журт")
Райымкулов Бактыбек Кемелбекович ("Республика – Ата-Журт")
Омуркулов Иса Шейшенкулович (СДПК)
Абжалиев Алиярбек Токобекович ("Республика – Ата-Журт")
Маннанов Ильхом Абдукахарович (СДПК)
Мусабекова Жылдыз Аманбековна (СДПК)
Жоробеков Тариел Улукбекович ("Республика – Ата-Журт")
"Кыргызстан"
Исаев Канатбек Кедейканович
Мамытов Талант Турдумаматович ("Республика – Ата-Журт")
Алимбеков Нурбек Каарыевич
Турсунбаев Азизбек Атакозуевич
Джумабеков Дастанбек Артисбекович
Абдыкеримов Шаршенбек Шайлообекович
Толонов Данияр Эрмекович
Айдаров Салайдин Абдираевич
Масабиров Талайбек Айтмаматович
Нурматов Кубанычбек Советович
Байбакпаев Экмат Джурукпаевич ("Республика – Ата-Журт")
Икрамов Тазабек Икрамович ("Онугуу-Прогресс")
Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович ("Ата Мекен")
Токторов Алмазбек Сатиевич
Нышанов Сайдулла Канболотович ("Ата Мекен")
"Ата-Мекен"
Акаев Жанарбек Кубанычович (СДПК)
Момбеков Рыскелди Чыныбекович (СДПК)
Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна (СДПК)
Никитенко Наталья Владимировна
Нурбаев Абдывахап Мамадрасулович (СДПК)
Токтошев Эмиль Токтакунович
Сулейманов Бахадыр Искакович
"Республика"
Жеенчороев Мирлан Канатбекович ("Республика – Ата-Журт")
Жунус уулу Алтынбек ("Республика – Ата-Журт")
Бокоев Кенжебек Сатымкулович ("Республика – Ата-Журт")
Казакбаев Руслан Айтбаевич ("Республика – Ата-Журт")
Сабиров Максат Эсенович ("Республика – Ата-Журт")
Карашев Аалы Азимович (СДПК)
Баймуратов Калдарбек Шакирович ("Республика – Ата-Журт")
"Социал-демократы"
Карамушкина Ирина Юрьевна (СДПК)
Артыков Анвар Артыкович (СДПК)
Орозова Карамат Бабашевна (СДПК)
Кодуранова Асель Союзбековна (СДПК)
Самигуллина Альфия Эльдаровна (СДПК)
Айнакулов Мухтарбек Айнакулович (СДПК)
"Замандаш"
Кыдыралиев Умбеталы Токторалиевич ("Республика – Ата-Журт")
Мамашова Айсулуу Турусбековна ("Ата Мекен")
Акматов Алмазбек Жумабекович ("Бир Бол")
Ормонов Улугбек Зулпукарович ("Бир Бол")
Гайпкулов Искандер Торобаевич ("Ата Мекен")
"Бир Бол"
Сулайманов Алтынбек Турдубаевич
Торокулов Дүйшөн Гуламкадырович
"Мекенчил"
Самат Гульнара-Клара ("Ата Мекен").
Напомним, выборы в депутаты Жогорку Кенеша VII созыва состоятся 4 октября.