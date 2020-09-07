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В связи с выборами в КР все оружейные магазины будут закрыты

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- Екатерина Улитина
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В связи с выборами депутатов Жогорку Кенеша в Кыргызстане закрывают все оружейные магазины. Кроме того, временно приостанавливается выдача разрешений на оружие. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"В связи с началом предвыборной агитации и в целях обеспечения общественной безопасности, недопущения нарушений правопорядка в период подготовки и проведения парламентских выборов органы внутренних дел осуществляют проверку владельцев и пользователей охотничьего, служебного и гражданского оружия", - говорится в сообщении МВД.

Так полную проверку пройдут юридические и физические лица, в числе которых входят охранные агентства и их филиалы, а также владельцы наградного, служебного, травматического и охотничьего оружия.

"Вместе с тем временно будет приостановлена выдача разрешительных документов на ношение, хранение и использование оружия, через несколько дней приостанавливается также деятельность оружейных магазинов на территории всей республики", - сообщает МВД.

Отмечается, что эти меры принимаются органами внутренних дел, прежде всего в целях

обеспечения общественного порядка, предупреждения и пресечения преступлений, и направлены на обеспечение безопасности личности, общества, экономической безопасности, охраны собственности, природных ресурсов.


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URL: https://www.vb.kg/391744
Теги:
выборы, оружие, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, МВД
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Сюжет: Выборы-2020 (75 материалов)
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