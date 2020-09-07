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Наццентр фтизиатрии выписал всех пациентов и закрыл спецотделение

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- Оксана Гут
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Национальный центр фтизиатрии выписал последних пациентов и закрыл специализированное отделение. За четыре месяца 2020 года в специализированном отделении Национального центра фтизиатрии (НЦФ) прошли лечение от COVID-19 более 300 человек, большинство из которых поступали в тяжелом состоянии. Отделение, рассчитанное на 38 коек, было перепрофилировано в начале мая в разгар эпидемии коронавирусной инфекции в республике.

Со слов и.о. главного врача Конушбека Сакмаматова, отделение подготовят к его первоначальному предназначению:

"После выписки последних пациентов в отделении будет проведен комплекс дезинфицирующих мероприятий, и только после разрешения Минздрава, приступим к своей прежней работе - приему и лечению пациентов с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью".

Последняя медицинская бригада Национального центра фтизиатрии уходит на самоизоляцию.

Двери за последними пациентами закрыла восьмая по счету бригада медработников – врачей и медсестер Национального центра фтизиатрии, на долю которых выпало немало тяжелых пациентов.

Руководитель бригады Рахат Жумалиева и врач-фтизиатр Гульзат Алымкулова вспоминают историю одного из них:

"Пациента привезли к нам в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Сатурация была низкой, он не мог дышать, кашель сопровождался кровохарканьем. Все это состояние сопровождалось высоким артериальным давлением. Только снизим давление, через час-два опять начинался криз. Больше недели мы всей бригадой боролись за его жизнь и на днях выписали его домой в хорошем здравии".

С облегчением вздохнул и средний медперсонал отделения, который в этих сложных условиях обеспечивал бесперебойную работу своих коллег в красной зоне.

"Работать было очень тяжело, - вспоминает старшая медсестра отделения Бурмакан Шадыбекова. - Каждый день дезинфекция, стирка, глажка медицинских костюмов, которые надевались под СИЗ. Бывало, нет воды, девочкам приходилось вручную во дворе стирать. Другая тяжелая работа – выносить и утилизировать медотходы. На пике пандемии по полмашины отходов вывозилось за день. Все это делали наши медработники в защитных костюмах".

Несмотря на отрицательные анализы, члены восьмой бригады, как и их предшественники, пойдут на двухнедельную самоизоляцию - таковы правила инфекционного контроля. Медики еще долго будут вспоминать свою самую главную награду – слова благодарности пациентов.

Выписанный пациент Нурия Атантаева, с нескрываемым волнением передает свою огромную признательность и благодарность всем медработникам Кыргызстана:

"Пусть у нас будет больше людей в белых халатах и, самое главное, пусть они сами никогда не болеют!".


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URL: https://www.vb.kg/391748
Теги:
Минздрав, туберкулез, Кыргызстан, больница, коронавирус, карантин
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Сюжет: Коронавирус (727 материалов)
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