У здания суда проходит митинг сторонников "Бутун Кыргызстан"

У здания административного суда в Бишкеке, где рассматривается жалоба политической партии "Бутун Кыргызстан" к ЦИК, проходит митинг сторонников партии. Они ожидают какое решение вынесет суд.

Поддержать партию пришли их конкуренты Социал-демократы и "Чон Казат".

Члены партии отмечают, что "Бутун Кыргызстан" поддерживают 200-300 тысяч избирателей, которых лишили права отдать свой голос за их партию.

Отметим, сегодня в 16.30 административный суд Бишкека начал рассматривать иск партии "Бутун Кыргызстан" к ЦИК. Партия оспаривает решение Центральной избирательной комиссии об отказе регистрировать документы для участия в выборах. Поводом для отказа стало нарушение правил формирования списка кандидатов. "Бутун Кыргызстан" не согласилась с этим решением и считает, что нарушение закона было со стороны ЦИК.