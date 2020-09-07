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У здания суда проходит митинг сторонников "Бутун Кыргызстан"

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- Екатерина Улитина
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У здания административного суда в Бишкеке, где рассматривается жалоба политической партии "Бутун Кыргызстан" к ЦИК, проходит митинг сторонников партии. Они ожидают какое решение вынесет суд.

Поддержать партию пришли их конкуренты Социал-демократы и "Чон Казат".

Члены партии отмечают, что "Бутун Кыргызстан" поддерживают 200-300 тысяч избирателей, которых лишили права отдать свой голос за их партию.

Отметим, сегодня в 16.30 административный суд Бишкека начал рассматривать иск партии "Бутун Кыргызстан" к ЦИК. Партия оспаривает решение Центральной избирательной комиссии об отказе регистрировать документы для участия в выборах. Поводом для отказа стало нарушение правил формирования списка кандидатов. "Бутун Кыргызстан" не согласилась с этим решением и считает, что нарушение закона было со стороны ЦИК.


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URL: https://www.vb.kg/391759
Теги:
Бутун Кыргызстан, ЦИК, выборы, суд, Кыргызстан
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Сюжет: Выборы-2020 (76 материалов)
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