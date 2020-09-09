Выборы-2020: Полный список кандидатов в депутаты ЖК от партии "Бир Бол"

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики опубликовала уточненные списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.
Напомним, в выборах участвуют 15 политических партий. Голосование состоится 4 октября.
Политическая партия Государственного единства и патриотизма "Бир Бол"
1. Шыкмаматов Алмамбет Насырканович (21.10.1969) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеш Кыргызской Республики
2. Жолдошев Жоомарт Раимбердиевич (12.01.1982) Магистр; председатель Бишкекского международного третейского суда по Недрам и Коммерции
3. Алимжанов Фарходбек Айбекович (03.03.1988) Магистр; директор ОБФ "Айбек Алимжанов"
4. Чыныбаева Айжан Адамкалиевна (11.04.1978) Магистр; Генеральный директор ЗАО "Достук Холдинг"
5. Асангариев Мирбек Рысбекович (26.08.1982) Магистр; председатель ОО "Ассоциация социальных предпринимателей
6. Акматбек Руслан (04.03.1977) Магистр; Руководитель отдела по связям с общественностью ПП "Бир Бол"
7. Сайдилканов Жодар Разакович (17.01.1977) Бакалавр; советник Генерального директора ОсОО "INTEGRA Engineering Group"
8. Чекирбаева Зарина Сулаймановна (30.04.1980) Магистр; Исполнительный директор Ассоциации "Американская торговая палата в Кыргызской Республике"
9. Кубанов Нурсултан Кубанович (20.11.1992) Магистр; руководитель международного отдела ОсОО "Образовательный центр "Перспектива Стадии"
10. Сулайманов Алтынбек Турдубаевич (24.09.1972) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеш КР
11. Мурашев Нурбек Мурпазылжанович (03.11.1975) Высшее образование; Безработный
12. Торалиева Гульнура Тынчтыкбековна (08.06.1984) Высшее образование; доцент в Американском Университете в Центральной Азии
13. Торокулов Дүйшөн Гуламкадырович (18.08.1981) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеш КР
14. Мамбеталиев Рамис Русланович (18.10.1983) Высшее образование; председатель Профкома "КОК" Кумтор Оперейтинг Компани
15. Момункулов Эсенкул Дуйшонкулович (17.11.1978) Магистр; директор Агентства по продвижению и защите инвестиций
16. Капарова Чынара Абдылдаевна (17.05.1976) Магистр; Замдекана, старший преподаватель в КНУ им.Ж.Баласагына, факультет журналистики
17. Рустамбек уулу Советбек (09.09.1976) Высшее образование; Безработный
18. Ажыкулов Темирбек Назарбекович (17.04.1979) Высшее образование; Исполнительный директор ОЮЛ Ассоциация развития агропромышленного комплекса
19. Каримбеков Абдисаит Момунбаевич (04.10.1984) Магистр; депутат Ошского городского кенеша
20. Филаретова Екатерина Сергеевна (10.08.1988) Высшее образование; Второй секретарь МИД КР
21. Ганиев Махамадшарип Турдалиевич (26.02.1971) Высшее образование; президент Федерации Кыргыз Курош Баткенской области
22. Мукарамов Асылбек Турабаевич (17.08.1971) Высшее образование; Генеральный директор ОсОО "Мухаммед Амин"
23. Исманов Абдиалим Абдукайымович (15.01.1981) Высшее образование; тренер-преподаватель в ОГСШБ и ТА при Комитете по физической культуре и спорту г. Ош
24. Момбекова Бактыгүл Замирбековна (14.04.1978) Высшее образование; обозреватель телеканал КТРК "Спорт"
25. Алтымышов Бактыбек Кучкаралиевич (15.01.1989) Высшее образование; Ведущий специалист Государственной кадровой службы
26. Иманов Акан Эрикович (29.04.1982) Высшее образование; депутат Нурманбетского айыльного кенеша
27. Арзиев Эсенбек Маматкаримович (08.08.1974) Высшее образование; директор ОсОО "Азия Пласт"
28. Салиева Айгул Абдижалиловна (10.09.1981) Высшее образование; директор ОсОО "Дом Строй Групп"
29. Исматиллаев Улугбек Нуруллаевич (01.08.1970) Высшее образование; инспектор в Госналоговой инспекции Сузакского района
30. Карапашов Бакыт Шермаматович (20.07.1979) Высшее образование; руководитель Фермерского хозяйства "Баба-Ата"
31. Маматокторов Шаирбек Жусуевич (03.04.1973) Высшее образование; директор ОсОО "Double Art Production KG"
32. Жумалиева Акбалык Калыевна (15.01.1970) Высшее образование; директор ИП Жумалиева Акбалык Калыевна
33. Кочобаев Муратбек Насырович (14.03.1975) Высшее образование; безработный
34. Самыкбаев Эсентур Калканович (23.10.1958) Высшее образование; аудитор Счетная Палата КР
35. Эратов Сайитжан Саматович (01.07.1974) Высшее образование; Генеральный директор ОсОО "Береке Констракшн"
36. Токтоматова Айпери Рахатбековна (08.03.1981) Высшее образование; заведующий Секретариатом Жогорку Кенеш КР
37. Мамбеталиев Нурмухамед Камалбекович (29.10.1986) Высшее образование; начальник отдела ОсОО "Дыйкан Ордо"
38. Нажмидинов Дилшод Гуломжонович (03.05.1979) Высшее образование; директор Общественный фонд "Партнерство по благо"
39. Калыбеков Мирлан Калыбекович (25.03.1985) Высшее образование; в распоряжении Генеральной прокуратуре КР
40. Намазова Бурул Тилековна (28.03.1979) Высшее образование; эксперт в Жогорку Кенеше КР
41. Шерипов Нурлан Турганбекович (19.03.1977) Высшее образование Университет Индианы, США; профессор, исследователь по программе Фулбрайта в США
42. Курбанов Талайбек Сулайманович (21.06.1981) Высшее образование; старший инспектор ГНИ по Ошской области
43. Тешебаев Кумарбек Азатбекович (15.08.1985) Высшее образование; эксперт Отдела специализированных видов экспертиз Аппарата ЖК КР
44. Закирова Шаиргуль Адамовна (19.05.1978) Магистр; Программный директор ОО "Энактас Кейджи Тимс"
45. Чомоев Нурланбек Саргалтайович (17.08.1978) Высшее образование; безработный
46. Кенжебаев Нурланбек Исраилжанович (01.01.1989) Высшее образование; депутат Городского кенеша г.Кочкор-Ата
47. Анарбеков Муратбек Анарбекович (22.07.1973) Высшее образование; оперуполномоченный 10 ГУ МВД КР
48. Төлөн кызы Эркингүл (03.12.1995) Высшее образование; проектный менеджер, журналист, копирайтер в Консалтинговой компании Data Lab
49. Стамов Алтынбек Мамадалыевич (19.08.1980) Высшее образование; главный специалист в Жогорку Кенеше КР
50. Алишеров Айдарбек Сыдыкович (25.09.1979) Высшее образование; директор ОсОО "Травертин Кей Джи"
51. Жусупбеков Майрамбек Асанович (01.05.1984) Высшее образование; безработный
52. Хакимова Наргиза Адылжановна (09.06.1976) Высшее образование; инспектор МПО ОшТазалык
53. Сагындыков Алмазбек Нурмырзаевич (05.11.1978) Высшее образование; главный специалист по доходам Социального фонда г.Майлуу-Суу
54. Жунусов Нурланбек Эркинович (31.10.1976) Высшее образование; Начальник механизированного отдела Южного центра по реагированию на ЧС МЧС КР
55. Чотаев Закир Дженишбекович (29.04.1976) Высшее образование; Заместитель директора Госкомиссии по делам религий КР
56. Айыпова Нуржан Сатымбековна (01.09.1985) Высшее образование; бухгалтер ОсОО "Лоджистик Солюшнс"
57. Казакенов Эсен Бахтыкалиевич (11.12.1985) Высшее образование; безработный
58. Омаров Куштарбек Калмаматович (08.02.1982) Высшее образование; директор ОсОО "Олимп и Ко"
59. Тагаев Заир Муталович (02.04.1981) Бакалавр; депутат местного кенеша Шарского аильного аймака Кара-Сууйского района
60. Джунушалиева Аида Базарбековна (04.10.1979) Высшее образование; бухгалтер по движению товарно-материальных ценностей ОсОО "Детский Мир"
61. Камытов Жоомартбек Маматкаримович (10.01.1981) Высшее образование; Безработный
62. Амиракулов Нургазы Аттокурович (04.06.1981) Высшее образование; президент Федерации боевого самбо
63. Алимбеков Тынарбек Алимбекович (18.12.1992) Высшее образование; ведущий специалист Территориального управления п. Шамалды-Сай
64. Нурахмедова Умида Абасовна (20.02.1968) Высшее образование; Учитель русского языка и литературы СШ №32
65. Зулунов Акжол Жапарович (22.07.1989 ) Высшее образование; заведующий в Сберегательной кассе №033-45-38 Ноокатского филиала ОАО "РСК Банк"
66. Адимов Адылбек Акматович (26.02.1987) Высшее образование; стрелок ОППК СДБ ОАО "МАМ"
67. Самиев Чолпонбай Суюнбаевич (23.08.1992) Высшее образование; безработный
68. Башманова Марина Юрьевна (11.06.1984) Высшее образование; менеджер по пиар и рекламе ОсОО "Спортивный Клуб К-2"
69. Асеин уулу Азамат (19.10.1992) Высшее образование; Координатор ОО "Таласский областной Совет молодежи"
70. Камчыбеков Адилет Сабырбекович (26.03.1992) Высшее образование; методист (координатор по Паралимпийским, Сурдлимпийским и Специальным играм) в Дирекции по неолимпийским видам спорта Кыргызской Республики
71. Калыков Маратбек Алимжанович (23.08.1986) Высшее образование; директор ОсОО "Грузотрейд"
72. Юнусова Хадича Абдумаликовна(22.08.1981) Высшее образование; Юридический факультет, преподаватель Международного и Конституционного права в КРСУ им.Б.Н.Ельцина
73. Абдуллаев Адылбек Ганыевич (04.10.1973) Высшее образование; директор ОсОО "Каркас Строй"
74. Узаков Талантбек Кадырбекович (06.10.1987) Высшее образование; Врач-стоматолог реабилитационный Центр для детей с ОВЗ
75. Омурзаков Ашырбек Абдикаримович (24.12.1976) Высшее образование; руководитель КХ "Абдыкерим-агроном" (отозван)
75. Абдылдаев Адилет Тилекбекович (28.10.1991) Высшее образование; руководитель ОсОО "Холдинговая Компания Скорпион"
76. Локтева Варвара Олеговна (28.10.1989) Высшее образование; индивидуальный предприниматель
77. Айдаров Бекмамат Камалдинович (24.07.1996) Высшее образование; ординатура Южный филиал КГМИ ИП и ПК
78. Юмакаева Лютфие Мельсовна (29.08.1990) Высшее образование; старший менеджер отдела продаж компания "Мой телефон"
79. Рахманджанов Бахрам Тахирович (05.05.1994) Среднее профессиональное образование; безработный
80. Култаева Гульзина Алимжановна (01.09.1988) Высшее образование; безработная
81. Яншанло Мадина Юнусовна (18.12.1990) Высшее образование; безработная
82. Мамбетов Эржан Усөнкулович (06.04.1989) Высшее образование; безработный
83. Макарова Карина Сергеевна (14.03.1994) Высшее образование; безработная
84. Юсупова Алина Нурланбековна (25.08.1995) Бакалавр; безработная
85. Артюхова Анастасия Андреевна (13.09.1995) Бакалавр; безработная
86. Турков Мунарбек Максатбекович (26.08.1986) Высшее образование; адвокат в адвокатской коллегии Сузакского района
87. Нурмагамбетова Зарина Юнусовна (01.05.1996) Бакалавр; маркетолог в ОсОО "ФЕНИКС ТРЭВЕЛ"
88. Турдугулов Аскар Нурдунович (16.08.1984) Высшее образование; индивидуальный предприниматель
89. Амирбаева Луиза Шахавидиновна (14.11.1988) Высшее образование; ведущий специалист в ОАО "Айыл Банк"
90. Абдирахимов Жамалдин Гаппарович (01.06.1984) Среднее образование; безработный
91. Абдрахманова Зарина Таалайбековна (06.06.1991) Высшее образование; офис-менеджер в политической партии Государственного единства и патриотизма "Бир Бол"
92. Насиров Алмазбек Авазбекович (13.10.1990) Высшее образование; безработный
93. Годенкова Вера Викторовна (11.11.1979) Высшее образование; директор ОсОО "Весна Кейджи"
94. Ли Мария Николаевна (23.08.1983) Высшее образование; менеджер ОсОО "Алай Транс Сервис"
95. Абдиразаков Абдибек Равшанович (28.12.1985) Высшее образование; безработный
96. Жүрсүн кызы Жаңыл (26.07.1994) Высшее образование; безработная
97. Касымова Сабина Абдурахимовна (15.02.1994) Магистр; безработная
98. Джаркынбаева Гулзана Адылбековна (03.04.1978) Высшее неоконченное образование; бармен кафе "Мэри"
99. Хасанов Эльдар Равкатович (23.02.1991) Среднее специальное образование; безработный
100. Макиева Адель Руслановна (04.04.1996) Бакалавр; безработная
101. Турдиева Рамиля Абдувалиевна (30.08.1995) Высшее образование; архитектор ОсОО "Интегра Хотел Инвестмент"
102. Прохоров Дмитрий Сергеевич (20.07.1987) Среднее специальное образование; безработный
103. Патидинова Ситора Мухамедовна (13.08.1995) Высшее образование; безработная
104. Хамиджанова Гавхарай Мамыровна (07.01.1991) Высшее образование; безработная
105. Тулан уулу Тынар (26.04.1991) Высшее образование; стажер отдела по специальным налоговым режимам УГНС по Свердловскому району г.Бишкек
106. Магаметова Диана Дилмуратовна (01.12.1995) Бакалавр; специалист по развитию бизнеса ОО "INTEGRA Engineering Group"
107. Абдуллаева Махлиё Мажитовна (18.05.1990) Высшее образование; безработная
108. Алжанова Айнагүл Асановна (27.02.1954) Высшее образование; безработная.