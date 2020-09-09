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Выборы-2020: Полный список кандидатов в депутаты ЖК от партии "Бир Бол"

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- Оксана Гут
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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики опубликовала уточненные списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Напомним, в выборах участвуют 15 политических партий. Голосование состоится 4 октября.

Политическая партия Государственного единства и патриотизма "Бир Бол"

1. Шыкмаматов Алмамбет Насырканович (21.10.1969) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

2. Жолдошев Жоомарт Раимбердиевич (12.01.1982) Магистр; председатель Бишкекского международного третейского суда по Недрам и Коммерции

3. Алимжанов Фарходбек Айбекович (03.03.1988) Магистр; директор ОБФ "Айбек Алимжанов"

4. Чыныбаева Айжан Адамкалиевна (11.04.1978) Магистр; Генеральный директор ЗАО "Достук Холдинг"

5. Асангариев Мирбек Рысбекович (26.08.1982) Магистр; председатель ОО "Ассоциация социальных предпринимателей

6. Акматбек Руслан (04.03.1977) Магистр; Руководитель отдела по связям с общественностью ПП "Бир Бол"

7. Сайдилканов Жодар Разакович (17.01.1977) Бакалавр; советник Генерального директора ОсОО "INTEGRA Engineering Group"

8. Чекирбаева Зарина Сулаймановна (30.04.1980) Магистр; Исполнительный директор Ассоциации "Американская торговая палата в Кыргызской Республике"

9. Кубанов Нурсултан Кубанович (20.11.1992) Магистр; руководитель международного отдела ОсОО "Образовательный центр "Перспектива Стадии"

10. Сулайманов Алтынбек Турдубаевич (24.09.1972) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеш КР

11. Мурашев Нурбек Мурпазылжанович (03.11.1975) Высшее образование; Безработный

12. Торалиева Гульнура Тынчтыкбековна (08.06.1984) Высшее образование; доцент в Американском Университете в Центральной Азии

13. Торокулов Дүйшөн Гуламкадырович (18.08.1981) Высшее образование; депутат Жогорку Кенеш КР

14. Мамбеталиев Рамис Русланович (18.10.1983) Высшее образование; председатель Профкома "КОК" Кумтор Оперейтинг Компани

15. Момункулов Эсенкул Дуйшонкулович (17.11.1978) Магистр; директор Агентства по продвижению и защите инвестиций

16. Капарова Чынара Абдылдаевна (17.05.1976) Магистр; Замдекана, старший преподаватель в КНУ им.Ж.Баласагына, факультет журналистики

17. Рустамбек уулу Советбек (09.09.1976) Высшее образование; Безработный

18. Ажыкулов Темирбек Назарбекович (17.04.1979) Высшее образование; Исполнительный директор ОЮЛ Ассоциация развития агропромышленного комплекса

19. Каримбеков Абдисаит Момунбаевич (04.10.1984) Магистр; депутат Ошского городского кенеша

20. Филаретова Екатерина Сергеевна (10.08.1988) Высшее образование; Второй секретарь МИД КР

21. Ганиев Махамадшарип Турдалиевич (26.02.1971) Высшее образование; президент Федерации Кыргыз Курош Баткенской области

22. Мукарамов Асылбек Турабаевич (17.08.1971) Высшее образование; Генеральный директор ОсОО "Мухаммед Амин"

23. Исманов Абдиалим Абдукайымович (15.01.1981) Высшее образование; тренер-преподаватель в ОГСШБ и ТА при Комитете по физической культуре и спорту г. Ош

24. Момбекова Бактыгүл Замирбековна (14.04.1978) Высшее образование; обозреватель телеканал КТРК "Спорт"

25. Алтымышов Бактыбек Кучкаралиевич (15.01.1989) Высшее образование; Ведущий специалист Государственной кадровой службы

26. Иманов Акан Эрикович (29.04.1982) Высшее образование; депутат Нурманбетского айыльного кенеша

27. Арзиев Эсенбек Маматкаримович (08.08.1974) Высшее образование; директор ОсОО "Азия Пласт"

28. Салиева Айгул Абдижалиловна (10.09.1981) Высшее образование; директор ОсОО "Дом Строй Групп"

29. Исматиллаев Улугбек Нуруллаевич (01.08.1970) Высшее образование; инспектор в Госналоговой инспекции Сузакского района

30. Карапашов Бакыт Шермаматович (20.07.1979) Высшее образование; руководитель Фермерского хозяйства "Баба-Ата"

31. Маматокторов Шаирбек Жусуевич (03.04.1973) Высшее образование; директор ОсОО "Double Art Production KG"

32. Жумалиева Акбалык Калыевна (15.01.1970) Высшее образование; директор ИП Жумалиева Акбалык Калыевна

33. Кочобаев Муратбек Насырович (14.03.1975) Высшее образование; безработный

34. Самыкбаев Эсентур Калканович (23.10.1958) Высшее образование; аудитор Счетная Палата КР

35. Эратов Сайитжан Саматович (01.07.1974) Высшее образование; Генеральный директор ОсОО "Береке Констракшн"

36. Токтоматова Айпери Рахатбековна (08.03.1981) Высшее образование; заведующий Секретариатом Жогорку Кенеш КР

37. Мамбеталиев Нурмухамед Камалбекович (29.10.1986) Высшее образование; начальник отдела ОсОО "Дыйкан Ордо"

38. Нажмидинов Дилшод Гуломжонович (03.05.1979) Высшее образование; директор Общественный фонд "Партнерство по благо"

39. Калыбеков Мирлан Калыбекович (25.03.1985) Высшее образование; в распоряжении Генеральной прокуратуре КР

40. Намазова Бурул Тилековна (28.03.1979) Высшее образование; эксперт в Жогорку Кенеше КР

41. Шерипов Нурлан Турганбекович (19.03.1977) Высшее образование Университет Индианы, США; профессор, исследователь по программе Фулбрайта в США

42. Курбанов Талайбек Сулайманович (21.06.1981) Высшее образование; старший инспектор ГНИ по Ошской области

43. Тешебаев Кумарбек Азатбекович (15.08.1985) Высшее образование; эксперт Отдела специализированных видов экспертиз Аппарата ЖК КР

44. Закирова Шаиргуль Адамовна (19.05.1978) Магистр; Программный директор ОО "Энактас Кейджи Тимс"

45. Чомоев Нурланбек Саргалтайович (17.08.1978) Высшее образование; безработный

46. Кенжебаев Нурланбек Исраилжанович (01.01.1989) Высшее образование; депутат Городского кенеша г.Кочкор-Ата

47. Анарбеков Муратбек Анарбекович (22.07.1973) Высшее образование; оперуполномоченный 10 ГУ МВД КР

48. Төлөн кызы Эркингүл (03.12.1995) Высшее образование; проектный менеджер, журналист, копирайтер в Консалтинговой компании Data Lab

49. Стамов Алтынбек Мамадалыевич (19.08.1980) Высшее образование; главный специалист в Жогорку Кенеше КР

50. Алишеров Айдарбек Сыдыкович (25.09.1979) Высшее образование; директор ОсОО "Травертин Кей Джи"

51. Жусупбеков Майрамбек Асанович (01.05.1984) Высшее образование; безработный

52. Хакимова Наргиза Адылжановна (09.06.1976) Высшее образование; инспектор МПО ОшТазалык

53. Сагындыков Алмазбек Нурмырзаевич (05.11.1978) Высшее образование; главный специалист по доходам Социального фонда г.Майлуу-Суу

54. Жунусов Нурланбек Эркинович (31.10.1976) Высшее образование; Начальник механизированного отдела Южного центра по реагированию на ЧС МЧС КР

55. Чотаев Закир Дженишбекович (29.04.1976) Высшее образование; Заместитель директора Госкомиссии по делам религий КР

56. Айыпова Нуржан Сатымбековна (01.09.1985) Высшее образование; бухгалтер ОсОО "Лоджистик Солюшнс"

57. Казакенов Эсен Бахтыкалиевич (11.12.1985) Высшее образование; безработный

58. Омаров Куштарбек Калмаматович (08.02.1982) Высшее образование; директор ОсОО "Олимп и Ко"

59. Тагаев Заир Муталович (02.04.1981) Бакалавр; депутат местного кенеша Шарского аильного аймака Кара-Сууйского района

60. Джунушалиева Аида Базарбековна (04.10.1979) Высшее образование; бухгалтер по движению товарно-материальных ценностей ОсОО "Детский Мир"

61. Камытов Жоомартбек Маматкаримович (10.01.1981) Высшее образование; Безработный

62. Амиракулов Нургазы Аттокурович (04.06.1981) Высшее образование; президент Федерации боевого самбо

63. Алимбеков Тынарбек Алимбекович (18.12.1992) Высшее образование; ведущий специалист Территориального управления п. Шамалды-Сай

64. Нурахмедова Умида Абасовна (20.02.1968) Высшее образование; Учитель русского языка и литературы СШ №32

65. Зулунов Акжол Жапарович (22.07.1989 ) Высшее образование; заведующий в Сберегательной кассе №033-45-38 Ноокатского филиала ОАО "РСК Банк"

66. Адимов Адылбек Акматович (26.02.1987) Высшее образование; стрелок ОППК СДБ ОАО "МАМ"

67. Самиев Чолпонбай Суюнбаевич (23.08.1992) Высшее образование; безработный

68. Башманова Марина Юрьевна (11.06.1984) Высшее образование; менеджер по пиар и рекламе ОсОО "Спортивный Клуб К-2"

69. Асеин уулу Азамат (19.10.1992) Высшее образование; Координатор ОО "Таласский областной Совет молодежи"

70. Камчыбеков Адилет Сабырбекович (26.03.1992) Высшее образование; методист (координатор по Паралимпийским, Сурдлимпийским и Специальным играм) в Дирекции по неолимпийским видам спорта Кыргызской Республики

71. Калыков Маратбек Алимжанович (23.08.1986) Высшее образование; директор ОсОО "Грузотрейд"

72. Юнусова Хадича Абдумаликовна(22.08.1981) Высшее образование; Юридический факультет, преподаватель Международного и Конституционного права в КРСУ им.Б.Н.Ельцина

73. Абдуллаев Адылбек Ганыевич (04.10.1973) Высшее образование; директор ОсОО "Каркас Строй"

74. Узаков Талантбек Кадырбекович (06.10.1987) Высшее образование; Врач-стоматолог реабилитационный Центр для детей с ОВЗ

75. Омурзаков Ашырбек Абдикаримович (24.12.1976) Высшее образование; руководитель КХ "Абдыкерим-агроном" (отозван)

75. Абдылдаев Адилет Тилекбекович (28.10.1991) Высшее образование; руководитель ОсОО "Холдинговая Компания Скорпион"

76. Локтева Варвара Олеговна (28.10.1989) Высшее образование; индивидуальный предприниматель

77. Айдаров Бекмамат Камалдинович (24.07.1996) Высшее образование; ординатура Южный филиал КГМИ ИП и ПК

78. Юмакаева Лютфие Мельсовна (29.08.1990) Высшее образование; старший менеджер отдела продаж компания "Мой телефон"

79. Рахманджанов Бахрам Тахирович (05.05.1994) Среднее профессиональное образование; безработный

80. Култаева Гульзина Алимжановна (01.09.1988) Высшее образование; безработная

81. Яншанло Мадина Юнусовна (18.12.1990) Высшее образование; безработная

82. Мамбетов Эржан Усөнкулович (06.04.1989) Высшее образование; безработный

83. Макарова Карина Сергеевна (14.03.1994) Высшее образование; безработная

84. Юсупова Алина Нурланбековна (25.08.1995) Бакалавр; безработная

85. Артюхова Анастасия Андреевна (13.09.1995) Бакалавр; безработная

86. Турков Мунарбек Максатбекович (26.08.1986) Высшее образование; адвокат в адвокатской коллегии Сузакского района

87. Нурмагамбетова Зарина Юнусовна (01.05.1996) Бакалавр; маркетолог в ОсОО "ФЕНИКС ТРЭВЕЛ"

88. Турдугулов Аскар Нурдунович (16.08.1984) Высшее образование; индивидуальный предприниматель

89. Амирбаева Луиза Шахавидиновна (14.11.1988) Высшее образование; ведущий специалист в ОАО "Айыл Банк"

90. Абдирахимов Жамалдин Гаппарович (01.06.1984) Среднее образование; безработный

91. Абдрахманова Зарина Таалайбековна (06.06.1991) Высшее образование; офис-менеджер в политической партии Государственного единства и патриотизма "Бир Бол"

92. Насиров Алмазбек Авазбекович (13.10.1990) Высшее образование; безработный

93. Годенкова Вера Викторовна (11.11.1979) Высшее образование; директор ОсОО "Весна Кейджи"

94. Ли Мария Николаевна (23.08.1983) Высшее образование; менеджер ОсОО "Алай Транс Сервис"

95. Абдиразаков Абдибек Равшанович (28.12.1985) Высшее образование; безработный

96. Жүрсүн кызы Жаңыл (26.07.1994) Высшее образование; безработная

97. Касымова Сабина Абдурахимовна (15.02.1994) Магистр; безработная

98. Джаркынбаева Гулзана Адылбековна (03.04.1978) Высшее неоконченное образование; бармен кафе "Мэри"

99. Хасанов Эльдар Равкатович (23.02.1991) Среднее специальное образование; безработный

100. Макиева Адель Руслановна (04.04.1996) Бакалавр; безработная

101. Турдиева Рамиля Абдувалиевна (30.08.1995) Высшее образование; архитектор ОсОО "Интегра Хотел Инвестмент"

102. Прохоров Дмитрий Сергеевич (20.07.1987) Среднее специальное образование; безработный

103. Патидинова Ситора Мухамедовна (13.08.1995) Высшее образование; безработная

104. Хамиджанова Гавхарай Мамыровна (07.01.1991) Высшее образование; безработная

105. Тулан уулу Тынар (26.04.1991) Высшее образование; стажер отдела по специальным налоговым режимам УГНС по Свердловскому району г.Бишкек

106. Магаметова Диана Дилмуратовна (01.12.1995) Бакалавр; специалист по развитию бизнеса ОО "INTEGRA Engineering Group"

107. Абдуллаева Махлиё Мажитовна (18.05.1990) Высшее образование; безработная

108. Алжанова Айнагүл Асановна (27.02.1954) Высшее образование; безработная.


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Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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