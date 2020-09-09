Экс-депутат: Не надо бояться голосовать "Против всех"

Экс-депутат Жогорку Кенеша Бакыт Керимбеков призывает голосовать на выборах депутатов Жогорку Кенеша против всех партий. Он уверен, что только так избиратели смогут отстранить от власти политиков, которые потеряли доверие народа.

- Существующий закон о выборах написан специально под интересы политической элиты. Единственная его цель - вынудить избирателей голосовать и выбирать из тех партий, которые им предложены. Я хочу изменить это положение и привести нашу систему к такому состоянию, когда люди смогут выбирать среди достойных, а не среди худших, - говорит Бакыт Керимбеков.

Он уверен, что голосование против всех партий, покажет политикам отношение народа к ним, и рано или поздно приведет к пересмотру существующей системы.

- Если люди проголосуют "Против всех", выборы посчитают несостоявшимися и будет объявлен новый день голосования. Но, на арену выйдут те же самые люди, что и сейчас. Закон это позволяет, так как написан специально для них. И на следующих выборах нужно вновь голосовать против всех, до тех пор, пока не придут достойные кандидаты. Не нужно бояться голосовать против всех, не страшно что страна на время останется без парламента. Жогорку Кенеш уже не работает больше четырех месяцев, а жизнь продолжается, и на жизни народа это не сказывается, - считает Бакыт Керимбеков.

Он готов выступить на дебатах с представителями любой политической партии или со всеми сразу.

Я против всех политических партий. Я вызываю на дебаты всех до единого. Я хочу провести ликбез и открыть глаза, как они с чистой совестью идут на выборы и обманывают людей. Когда кандидаты на избирательных округах говорят об избирателях, они считают не голоса, а головы, как у баранов. "Мы столько-то голов купим", - говорят они. Они ведут подсчеты, а не пытаются завоевать доверие народа, - уверен экс-депутат.

Напомним, на 4 октября назначены выборы депутатов Жогорку Кенеша. Списки кандидатов выдвинули 15 политических партий.