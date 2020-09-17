Партия "Кыргызстан". Наша песня хороша - начинай сначала

Партия "Кыргызстан", идущая на нынешних выборах в ЖК под номером №15, снова отличилась популизмом своих обещаний. На этот раз, на их баннерах появилось еще одно невыполнимое обещание - назначить каждой роженице 50 тысяч сомов в качестве единовременной выплаты.

Инициатором подобного предложения выступил сам спикер ЖК Дастан Джумабеков.

- Забота о детях одна из главных наших задач. Мы предлагаем выдавать каждой семье, где родился ребенок по 50 000 сомов, - отметил Джумабеков.

Примечательно, что подобное обещание, столь сильно всколыхнувшее общество на агитбаннерах, вовсе не предвыборное ноу-хау партии. Дано оно еще аккурат перед прошлыми выборами в ЖК 23 сентября 2015 года. В итоге вместо обещанных 50 –ти тысяч кыргызстанки получили лишь четыре.

А все потому, что это обещание было сделано на фоне еще одного, также оставшегося невыполненным, предвыборного популизма – вывода экономики из тени путем послабления налоговых льгот.

- Мы понимаем, что это большая сумма для бюджета нашей страны, поэтому параллельно мы предлагаем программу по выводу экономики нашей страны из тени. Не секрет, что в теневом бизнесе находятся миллиарды сомов, которые идут мимо казны государства. В частности речь идет о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса, - пояснил Джумабеков.

Прошло пять лет, и, согласно официальным данным, объем экономической "тени" составляет 130 млрд сомов или 23,6 процента к ВВП. Экономисты и вовсе отмечают, что эти данные далеки от реальности, в действительности рост ВВП ниже, а уровень теневой экономики выше.

В этом вопросе партия ограничилась лишь участием в ряде налоговых инициатив. И это при том, что "Кыргызстан" входил в коалиционное большинство. Вот только запомнился гражданам лишь словесными опусами самого спикера Джумабекова, ставшими крылатыми.

Но "партийцы" поняли, что смысла изобретать колесо нет, и вновь напечатали свои вечные "мечты" на предвыборных плакатах.

Надо отметить, что планы у "Кыргызстана" всегда были наполеоновские. Это одна из партий, набравшая наибольшее число нереализованных задумок.

Пару лет назад они обещали гражданам "применить высшую меру наказания за коррупционные преступления". Громко? Однозначно. В итоге, страна получила лишь послабления по коррупционным делам и по фактам семейного насилия.

К слову, эта та самая партия, что пять лет назад обещала увеличение средней пенсии в стране в три раза, бесплатный проезд в общественном транспорте, а также бесплатные коляски и лекарства для инвалидов. В итоге из 62 обещаний выполнила лишь 6,5 процента.

Складывается впечатление, что у "партийцев" плохо не только с реализацией задуманного, но и с математикой, в целом.

Согласно данным Нацстаткома КР, в 2019 году в органах ЗАГС зарегистрировано 173,5 тыс. новорожденных.

По сравнению с рождаемостью за 2018 год (171 149), в 2019 году количество новорожденных увеличилось на 2 351.

Теперь 173,5 тысяч умножаем на 50 тысяч сомов. Получаем – 8 675 000000 сомов. Или по нынешнему курсу валюты в 79,3 сома за доллар США – 109 миллионов 394 тысячи 704 доллара.

[vrez:center]В 2020 году республиканский бюджет был утвержден по доходам в сумме 163 млрд 39 млн сомов. Предельный размер дефицита республиканского бюджета на 2020-й установлен в сумме 27 млрд 692.2 млн сомов. По задумке "Кыргызстана" из этой суммы 8,6 млрд сомов должно быть вычтено из госказны в пользу "балага суйунчу". Понятное дело, что на подобное даже при выводе основной части экономики из тени власти точно не пойдут. Следовательно, делая такие заявления партия "Кыргызстан", мягко говоря, лукавит электорату.

Согласно информации на сайте Жогорку Кенеша о деятельности представителей фракции в парламенте, в основном они ограничиваются определенными поздравлениями и встречами торага.

Из инициированных в VI созыве ЖК законопроектов, можно выделить вопрос о налоговых отчислениях СЭЗ "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы", законопроект "О внесении изменений в Жилищный кодекс Кыргызской Республики" наряду с другими депутатами ЖК, Закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики", регламентирующий порядок задержания на 48 часов лиц, совершивших семейное насилие, законопроект "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики". И это при наличии 18 мандатов в ЖК!

Стоит напомнить, то в нынешний предвыборный состав кандидатов от "Кыргызстана" не отличается новой "кровью". Поэтому, говорит о каких-либо преобразованиях для страны, скорее всего, не приходится. А вот порцию утопических и невыполнимых обещаний с привкусом "дежа вю " кыргызстанцы точно получат сполна. Ведь, как говорится, все новое – хорошо забытое старое…