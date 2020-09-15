Член ЦИК требует как минимум отменить регистрацию кандидата Джумабекова

Член ЦИК КР предлагает отменить регистрацию кандидата Дастана Джумабекова или в целом партии "Кыргызстан" в связи с нарушением выборного законодательства. Соответствующее предложение Атыр Абдрахматова отправила своим коллегам.

"Предлагаю в срочном порядке провести заседание ЦИК КР по рассмотрению вопроса отмены регистрации либо кандидата Д. Джумабекова, либо партии "Кыргызстан" в связи с нарушением требований ст. 21-1 (недопустимость применения административного ресурса) и ст. 28 (недопустимость злоупотреблений правом на проведение предвыборной агитации), КЗ "О выборах президента КР и депутатов ЖК КР", - написала она и поделилась об этом в соцсетях.

По предварительным данным, заседание Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР должно состояться сегодня, в 16.00 часов. В пресс-службе ЦИК отметили, что позже сообщат о точном времени.