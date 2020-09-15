Погода
$ 78.92 - 79.25
€ 92.80 - 93.95

Член ЦИК требует как минимум отменить регистрацию кандидата Джумабекова

54  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Член ЦИК КР предлагает отменить регистрацию кандидата Дастана Джумабекова или в целом партии "Кыргызстан" в связи с нарушением выборного законодательства. Соответствующее предложение Атыр Абдрахматова отправила своим коллегам.

"Предлагаю в срочном порядке провести заседание ЦИК КР по рассмотрению вопроса отмены регистрации либо кандидата Д. Джумабекова, либо партии "Кыргызстан" в связи с нарушением требований ст. 21-1 (недопустимость применения административного ресурса) и ст. 28 (недопустимость злоупотреблений правом на проведение предвыборной агитации), КЗ "О выборах президента КР и депутатов ЖК КР", - написала она и поделилась об этом в соцсетях.

По предварительным данным, заседание Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР должно состояться сегодня, в 16.00 часов. В пресс-службе ЦИК отметили, что позже сообщат о точном времени.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392006
Теги:
нарушения, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК, Дастанбек Джумабеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Выборы-2020 (90 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  