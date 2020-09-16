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За нарушение правил агитации партия "Кыргызстан" не понесет наказания?

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- Оксана Гут
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Центризбирком КР не стал рассматривать вопрос о привлечении к ответственности политической партии "Кыргызстан" за нарушения правил агитации. Большинство членов ЦИК проголосовали против включения этого вопроса в повестку дня, а точнее 8 из 9-ти. Об этом в соцсетях сообщила Атыр Абдрахматова.

Она, отметим, за нарушение сразу нескольких норм закона "О выборах президента и депутатов ЖК" предложила исключить из предвыборной гонки либо кандидата Дастана Джумабекова, либо всю партию "Кыргызстан".

"Мое предложение, как всегда, не прошло. В повестку заседания вопрос не включен. По мнению большинства коллег вопрос не подготовлен, надо всесторонне изучить. За - 1. Против - 8. Подождем...", - написала накануне член ЦИК на своей странице в Facebook.

Напомним, находясь в рабочей поездке в Таласской области спикер Жогорку Кенеша и по совместительству кандидат от партии "Кыргызстан" Дастан Джумабеков подарил матери новорожденного, названного в его честь, 50 тысяч сомов. Такой подарок от торага вполне можно расценить как подкуп, злоупотребление админресурсом и благотворительную деятельность. Что строго запрещается по закону о выборах.


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URL: https://www.vb.kg/392029
Теги:
выборы, закон, Конституция, нарушения, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК, Дастанбек Джумабеков
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Сюжет: Выборы-2020 (92 материалов)
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