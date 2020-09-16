За нарушение правил агитации партия "Кыргызстан" не понесет наказания?

Центризбирком КР не стал рассматривать вопрос о привлечении к ответственности политической партии "Кыргызстан" за нарушения правил агитации. Большинство членов ЦИК проголосовали против включения этого вопроса в повестку дня, а точнее 8 из 9-ти. Об этом в соцсетях сообщила Атыр Абдрахматова.

Она, отметим, за нарушение сразу нескольких норм закона "О выборах президента и депутатов ЖК" предложила исключить из предвыборной гонки либо кандидата Дастана Джумабекова, либо всю партию "Кыргызстан".

"Мое предложение, как всегда, не прошло. В повестку заседания вопрос не включен. По мнению большинства коллег вопрос не подготовлен, надо всесторонне изучить. За - 1. Против - 8. Подождем...", - написала накануне член ЦИК на своей странице в Facebook.

Напомним, находясь в рабочей поездке в Таласской области спикер Жогорку Кенеша и по совместительству кандидат от партии "Кыргызстан" Дастан Джумабеков подарил матери новорожденного, названного в его честь, 50 тысяч сомов. Такой подарок от торага вполне можно расценить как подкуп, злоупотребление админресурсом и благотворительную деятельность. Что строго запрещается по закону о выборах.