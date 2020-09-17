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"Грязное дело" Бир Бола. Как туалеты стали частью большой политики

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- Екатерина Улитина
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Туалетная тема давно вышла за пределы только лишь бытовых интересов кыргызстанцев и стала частью большой политики. Уже лет 20 как госчины умудряются весьма успешно пиариться на "грязном" деле. Правда, общественные уборные от этого лучше пока не становятся.

В этом году, партия "Бир Бол", к примеру, вынесла туалетную тематику ни много ни мало в свою предвыборную программу, сделав ее частью своего политического посыла к избирателям. Мол, как только выберите нас, сразу же наступит в Кыргызстане канализационное благоденствие и унитазное счастье.

"Мы совершим туалетную революцию", - уверяют рвущиеся в Жогорку Кенеш сограждане.

Впрочем бирболовцы далеко не первые, кто подкрепляет свой политический имидж туалетными обещаниями.

Первым был Аскар Акаев. В середине 90-х годов ведущие СМИ и первые лица страны восхищались новеньким туалетом в кеминской школе. Тогда еще президент страны Акаев рассказывал, что сантехническое чудо в его родной школе появилось после беседы с послом Японии. Дескать, сидели они разговаривали и президент, рассказывая какую-то историю из детства, между делом упомянул про уличный школьный туалет. Посол Японии не понял, и ему пришлось долго объяснять, почему школьники в мороз бегали на улицу и как устроена сливная яма. Посол пришел в ужас узнав, что со времен детства первого президента прогресса в этой области не произошло и дети справляют нужду в полной антисанитарии и холоде. Он выделил больше сотни тысяч и построил в школе первого президента туалет. Аскар Акаивеч гордился и обещал, что вскоре такие чудеса сантехники появятся во всех школах республики.

Стоит ли говорить, что ничего этого не случилось. Через несколько лет Аскара Акаева свергли, а в туалетной теме так ничего и не изменилось. Сегодня в 90% школ республики туалеты расположены на улице, а более 70% школ не имеют канализации и септика. Но, в тот момент слова Акаева вызвали неподдельный восторг у граждан, которые сразу же стали ждать обещанных удобств.

Еще одна туалетная история, которую как чистую правду рассказывают столичные старожилы - это то, как скромный филолог, а в будущем миллиардер Александр Машкевич заработал свой стартовый капитал. Как только в стране разрешили предпринимательство знаменитый фрунзенец открыл общественный туалет на территории Западного автовокзала. Уже через несколько месяцев, он переехал в Казахстан и с накопленными на непрестижном деле деньгами, занялся серьезными инвестициями, став вскоре одним из богатейших людей в СНГ.

Но, вернемся к политике. После Акаева многие чиновники и депутаты так или иначе использовали тему туалетов. Практический каждый глава Иссык-Кульской области обещал построить уборные в туристической зоне. Об этом почти сакральном вопросе в разные годы говорили Феликс Кулов, Омурбек Текебаев и другие известные личности. Максат Чакиев, будучи главой Департамента туризма, рассказывал, что в КР вскоре начнут строить туалеты по французским технологиям. Но, вновь не сложилось. А вскоре чиновника задержали по подозрению в даче взятки.

Теперь за дело берутся "Бир Бол". Но чтобы сразу расставить все точки над i и не вводить избирателей в заблуждение, скажем, что депутаты своими руками, само собой, ничего строить не будут, тем более они не будут копать туалеты. Да и нету них полномочий возведения инфраструктуры. Что касается правительства, которое в теории может это сделать, строить туалетную инфраструктуру не собирается. Чиновники давно привыкли игнорировать требования депутатов на этот счет. В бюджете просто нет на это денег.

Иными словами, многое говорит о том, что обещание так и останется обещанием. Но в этом случае, туалетная тема запросто может похоронить будущее партии. Как это случилось с "Онугуу прогресс", которые в 2015 году ворвались в парламент благодаря обещаниям провести освещение в каждом дворе Кыргызстана, а после выборов забыли о сказанном. Если бы они до сих пор крутили лампочки в подъездах, кто знает как сложилась бы их судьба? Возможно, именно они сегодня считались бы фаворитами, а не остались в истории как партия-однодневка. Так что уважаемые кандидаты, не повторяйте ошибок предшественников: начинайте строить туалеты и не останавливайтесь, раз уж взялись. Кыргызстанцы ждут этого 30 лет, и уж непременно вспомнят имя партии в каждом придорожном сортире. А вот какие это будут слова, зависит только от вас.


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URL: https://www.vb.kg/392085
Теги:
Алтынбек Сулайманов, Аскар Акаев, выборы, Кыргызстан
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Сюжет: Выборы-2020 (97 материалов)
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