Сегодня последний день, когда вы можете уточнить себя в списках избирателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики информирует, что 19 сентября 2020 года завершится срок подачи гражданами заявлений для уточнения себя в списках избирателей или изменения адреса избирательного участка.

Для обеспечения реализации конституционных прав граждан сегодня, 19 сентября, продлено время работы участковых избирательных комиссий.

Так, участковые избирательные комиссии, работающие на территории Кыргызской Республики, будут осуществлять прием граждан до 20.00.

Участковые избирательные комиссии, работающие за пределами страны - до 21.00.

ЦИК напоминает, статья 15 Конституционного закона Кыргызской Республики "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" предусматривает, что каждый избиратель с момента ознакомления со списком избирателей, но не позднее 15 календарных дней до дня голосования, вправе заявить о намерении голосовать по избирательному адресу путем подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию заявления установленного образца с приложением копии паспорта гражданина Кыргызской Республики (а для лиц, проживающих или находящихся за пределами страны - копия паспорта (ID-карта) или копия общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики, служебного или дипломатического паспорта), при этом избиратель проходит биометрическую идентификацию.