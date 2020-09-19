Жээнбеков о партиях: Нет более легкого популизма, чем критика президента

Свое мнение об избирательной кампании кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша высказал президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 сентября, в интервью "Биринчи радио" Общественной телерадиовещательной корпорации.

Глава государства отметил, что избирательная кампания проходит в условиях сильной политической конкуренции.

"Я наблюдаю, как проходят встречи с людьми, о чем говорят, смотрю теледебаты. Идет очень сильная конкуренция. Видя это, я радуюсь, это очистит наше общество. Я понимаю, что нынче и кандидатам, и партиям нелегко вести агитацию. Потому что наше общество - открытое общество. Избирателя ничем не удивишь. Все открыто. Источники информации открыты. Нет ничего скрытого. В такой ситуации привлечь внимание избирателей весьма непросто. Я их понимаю", - подчеркнул президент.

Сооронбай Жээнбеков отметил осведомленность граждан страны полной политической информацией.

"Я бы сказал, что наши избиратели - опытные, информированные избиратели. Уверен, что это все равно позже даст свой результат. В такой ситуации чем можно привлечь внимание людей? Конечно ж, критика властей во все времена привлекает внимание избирателей. В этой ситуации, я думаю, нет более легкого популизма, чем критика президента. Критикуя меня, многие надеются, что наберут голоса. Это один из популярных методов. Я это вижу и все правильно понимаю. Но есть и другая сторона. Ладно, если бы эти слова говорили новые молодые политики. Но власть критикуют и те, кто в политике уже 30 лет, которые были в одной из ветвей власти. Они сами только вчера еще работали в самой власти - законодательной, работали в исполнительной власти. А сегодня они говорят так, как мученики, будто власть на них устраивает гонения", - особо подчеркнул глава государства.

Это все, как отметил президент, направлено на завоевание внимания людей.

"Сейчас что нравится людям? Говорят, сократят количество депутатов. Почти все твердят об этом. Но нет ни слова, что для этого нужно провести конституционную реформу. Ведь число депутатов указано в Конституции. Говорят и о том, что сократят расходы на парламент. Мы слышали такое обещание и раньше. Но, к сожалению, как только они становятся депутатами, то разводят руки, мол, "для этого надо изменить закон". Таких мы тоже видели. Говорят, что повысят зарплаты и пенсии. Но никто не предлагает, как это сделать. И в правительстве, и я принимаем конкретные шаги. Для этого, прежде всего, говорю и требую внедрения цифровизации. Мы увеличим доходы бюджета за счет вывода из тени экономики, внедрения цифровизации и фискализации. Так мы сможем увеличить пенсии и зарплаты", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент также коснулся темы молодых кандидатов.

"Многие из молодых кандидатов высказываются в поддержку политики цифровизации, говорят о развитии регионов, что нужно поддерживать перерабатывающую промышленность. Если такие молодые люди придут в парламент, то я уверен, что основные направления моей президентской работы - цифровизация, политика регионального развития - будут поддержаны. Рад, что в парламент идет такая молодежь. Как я уже говорил, поддержка парламента крайне необходима для продолжения начатых реформ и проектов. Надеюсь, что партийные лидеры поддержат этих молодых людей, и если они придут в парламент, позже не исключат их из списка", - отметил глава государства.

Также он выразил мнение относительно популистских заявлений.

"Они всегда были и будут. Как я уже сказал, популизму поддаются не только молодые политики, но и наши политики, которые в политике находятся 20-30 лет. Поэтому приведу поговорку, которая есть у нашего народа: "Когда слышишь сплетни, забудь о них, но запомни мудрые советы". Сейчас, когда избирательная кампания в самом разгаре, не стану называть ничьих имен, делая им пиар и рекламу. Когда придет время, их имена и деяния станут известны общественности. В отличие от них, у меня ограничено право на популистские заявления. Мои дела, как президента, нацелены на будущее. Я не имею права увлекаться легким пиаром. То, что я говорю и делаю - это не ради себя, это работа ради государства и народа. Так что, многое я не буду говорить. Потому как для меня очень важен мир в обществе", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Вместе с этим, по одному моменту президент высказался однозначно.

"В 1995 году я был избран депутатом в парламент, с тех пор я в большой политике. В отличие от многих сегодняшних политиков, я работал на хозяйстве, видел изнанку работы, не на словах, а на деле был занят решением проблем, прошел все ступени во власти. Конечно, когда работаешь, будут и упущения. Не без них. Но никто не может сказать, что я когда-то имел отношение к коррупционным делам. Никогда не был в них замешан, и не буду. Ни перед кем не имею никаких материальных обязательств. Все это дает мне внутреннюю свободу и позволяет мне с чистой совестью бороться с коррупцией. Я критично отношусь к себе, не люблю говорить о себе, о своих успехах, делах. Но, с уверенностью могу сказать, что я чист перед Богом, перед своей совестью, перед людьми. Работаю президентом уже третий год, слава Богу, я не влезал в грязные дела", - заключил Жээнбеков.