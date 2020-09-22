Выборы-2020: Прогноз и предпочтения региональных экспертов и политологов КР

Эксперты и политологи из четырех областей Кыргызстана - Таласской, Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской - высказали свой прогноз относительно итогов парламентских выборов. Как выяснилось, большинство из них поддерживают инициативу голосования "против всех". Об этом VB.KG сообщил член Клуба региональных экспертов Бакыт Бакетаев.

"Мы - "Конгресс политологов" за 12 дней до выборов решили опросить экспертное сообщество Кыргызстана относительно итогов выборов в Жогорку Кенеш. Коллеги поделились прогнозом и личным мнением. Мы пока объездили Таласскую, Чуйскую, Иссык-Кульскую, Нарынскую области. Открытый мониторинг показал, что большинство экспертов намерены голосовать против всех", - рассказывает Бакетаев.

В каждой области были опрошены члены Клуба региональных экспертов и в итоге общие результаты получились нижеследующие:

1. Против всех - 40%

2. Не определились - 30%

3. "Биримдик" - 10%

4. "Кыргызстан" - 7%

5. "Республика" - 3%

6. "Мекеним Кыргызстан" - 2%

7. Другие партии - 8%.

"Возможно, те, кто высказался "против всех" и заявил, что еще не определился, просто не хотели говорить открыто о своих предпочтениях", - заметил политолог. И сообщил, что завтра в рамках опроса члены "Конгресса политологов" выезжают в Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области.

Клуб региональных экспертов КР "Пикир" является независимой аналитической площадкой, организованной независимыми политологами Кыргызстана в целях развития взаимодействия между государственными органами КР, научными и экспертными организациями, промышленными предприятиями, сельхозпроизводителями, образовательными учреждениями и т.д. Свою деятельность Клуб осуществляет с 2014-го года.