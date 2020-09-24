"Общее дело" осуждает практику запугивания и насилия в агитационном периоде

Общественный фонд "Общее дело" решительно осуждает практику запугивания и насилия в ходе избирательной кампании.

ОФ "Общее дело" распространил заявление, где пишет, что обеспокоен периодически возникающими ситуациями в регионах республики, носящими насильственный характер (массовые стычки, избиения, словесные угрозы, запугивания и т.п.).

"Насилие и запугивание в отношении избирателей и кандидатов являются недопустимыми с точки зрения демократических выборов", - заявила Аида Суйундуева, руководитель общественного фонда "Общее дело", который осуществляет независимое наблюдение за парламентскими выборами.

Фонд убежден, что подобные инциденты подрывают доверие граждан к законности и справедливым подходам в предвыборных процессах, что может отразиться на желании избирателей участвовать в выборах. Это также может оказать непропорционально высокое негативное влияние на участие женщин в избирательном процессе в качестве избирателей, кандидатов, сторонников партий и активистов и негативно отражается на имидже Кыргызской Республики в глазах мирового сообщества.

В связи с этим, общественный фонд "Общее дело" призывает:

политические партии и сторонников политических партий, вести избирательную кампанию на принципах верховенства закона, открытости и взаимоуважения, приоритета интересов и прав граждан; политические партии к неукоснительному соблюдению Меморандума между политическими партиями, зарегистрировавшими списки кандидатов для участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 4 октября 2020 года, подписанного политическими партиями 4 сентября 2020 года в городе Бишкек; правоохранительные органы в проведении открытого, прозрачного и объективного расследования всех инцидентов, носящий насильственный характер, во всех регионах республики; Центральную избирательную комиссию КР по выборам и проведению референдумов, в рамках своих полномочий, реагировать и привлекать к ответственности виновных юридических и физических лиц по всем подобным случаям; всех участников избирательного процесса, вести целенаправленную деятельность и принимать превентивные меры по недопущению подобных инцидентов.

"Проведение честных и справедливых выборов в полном соответствии с Конституцией и законодательством Кыргызской Республики, является гарантией реализации конституционной нормы, что народ Кыргызстана является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти в Кыргызской Республике, которая реализуется непосредственно на выборах и референдумах", - отмечают в ОФ.

Общественный фонд "Общее дело" осуществляет независимое наблюдение за выборами депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республике, назначенные на 4 октября 2020 года.