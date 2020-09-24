Погода
$ 79.20 - 79.54
€ 92.87 - 94.12

"Общее дело" осуждает практику запугивания и насилия в агитационном периоде

67  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Общественный фонд "Общее дело" решительно осуждает практику запугивания и насилия в ходе избирательной кампании.

ОФ "Общее дело" распространил заявление, где пишет, что обеспокоен периодически возникающими ситуациями в регионах республики, носящими насильственный характер (массовые стычки, избиения, словесные угрозы, запугивания и т.п.).

"Насилие и запугивание в отношении избирателей и кандидатов являются недопустимыми с точки зрения демократических выборов", - заявила Аида Суйундуева, руководитель общественного фонда "Общее дело", который осуществляет независимое наблюдение за парламентскими выборами.

Фонд убежден, что подобные инциденты подрывают доверие граждан к законности и справедливым подходам в предвыборных процессах, что может отразиться на желании избирателей участвовать в выборах. Это также может оказать непропорционально высокое негативное влияние на участие женщин в избирательном процессе в качестве избирателей, кандидатов, сторонников партий и активистов и негативно отражается на имидже Кыргызской Республики в глазах мирового сообщества.

В связи с этим, общественный фонд "Общее дело" призывает:

  1. политические партии и сторонников политических партий, вести избирательную кампанию на принципах верховенства закона, открытости и взаимоуважения, приоритета интересов и прав граждан;
  2. политические партии к неукоснительному соблюдению Меморандума между политическими партиями, зарегистрировавшими списки кандидатов для участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 4 октября 2020 года, подписанного политическими партиями 4 сентября 2020 года в городе Бишкек;
  3. правоохранительные органы в проведении открытого, прозрачного и объективного расследования всех инцидентов, носящий насильственный характер, во всех регионах республики;
  4. Центральную избирательную комиссию КР по выборам и проведению референдумов, в рамках своих полномочий, реагировать и привлекать к ответственности виновных юридических и физических лиц по всем подобным случаям;
  5. всех участников избирательного процесса, вести целенаправленную деятельность и принимать превентивные меры по недопущению подобных инцидентов.

"Проведение честных и справедливых выборов в полном соответствии с Конституцией и законодательством Кыргызской Республики, является гарантией реализации конституционной нормы, что народ Кыргызстана является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти в Кыргызской Республике, которая реализуется непосредственно на выборах и референдумах", - отмечают в ОФ.

Общественный фонд "Общее дело" осуществляет независимое наблюдение за выборами депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республике, назначенные на 4 октября 2020 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392280
Теги:
выборы, закон, Конституция, насилие, уголовная ответственность, конфликт, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Выборы-2020 (109 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  