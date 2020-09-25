Погода
$ 79.44 - 79.79
€ 92.87 - 94.12

В ожидании новой волны COVID-19. Партии игнорируют санитарные нормы

369  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане завершилась третья неделя агитационной кампании партий перед выборами депутатов Жогорку Кенеша. Кандидаты в депутаты ежедневно посещают населенные пункты, где встречаются с местными жителями. Тем временем в республике наблюдается рост числа новых случаев коронавируса. Два дня подряд за сутки в Кыргызстанерегистрируют более ста случаев.

Несмотря на то, что Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 и Центральная избирательная комиссия настоятельно рекомендовали партиям не собирать более 50 человек на одно мероприятие и соблюдать социальную дистанцию, практически все партии в той или иной степени нарушают эти правила.

"Мекеним Кыргызстан"

соцсети

"Кыргызстан"

скрин с видео на официальной страница партии в соцсетях

"Ата Мекен"

скрин с видео на официальной страница партии в соцсетях

"Республика"

скрин с видео на официальной страница партии в соцсетях

"Чон казат"

скрин с видео на официальной страница партии в соцсетях

"Биримдик"

фото с официальной страницы партии в соцсетях

"Бир Бол"

фото с официальной страницы партии в соцсетях

"Бутун Кыргызстан"

фото с официальной страницы партии в соцсетях

Ордо

фото с официальной страницы партии в соцсетях

Отметим, что нарушения карантинных норм не является абсолютным. Часть мероприятий партии проводят с соблюдением всех санитарных и требований и норм, которые предписывает Министерство здравоохранения для недопущения распространения коронавирусной инфекции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/392332
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, #Выборы2020
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Выборы-2020 (111 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  