В ожидании новой волны COVID-19. Партии игнорируют санитарные нормы

В Кыргызстане завершилась третья неделя агитационной кампании партий перед выборами депутатов Жогорку Кенеша. Кандидаты в депутаты ежедневно посещают населенные пункты, где встречаются с местными жителями. Тем временем в республике наблюдается рост числа новых случаев коронавируса. Два дня подряд за сутки в Кыргызстанерегистрируют более ста случаев.

Несмотря на то, что Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 и Центральная избирательная комиссия настоятельно рекомендовали партиям не собирать более 50 человек на одно мероприятие и соблюдать социальную дистанцию, практически все партии в той или иной степени нарушают эти правила.

"Мекеним Кыргызстан"

соцсети

"Кыргызстан"

скрин с видео на официальной страница партии в соцсетях

"Ата Мекен"

скрин с видео на официальной страница партии в соцсетях

"Республика"

скрин с видео на официальной страница партии в соцсетях

"Чон казат"

скрин с видео на официальной страница партии в соцсетях

"Биримдик"

фото с официальной страницы партии в соцсетях

"Бир Бол"

фото с официальной страницы партии в соцсетях

"Бутун Кыргызстан"

фото с официальной страницы партии в соцсетях

Ордо

фото с официальной страницы партии в соцсетях

Отметим, что нарушения карантинных норм не является абсолютным. Часть мероприятий партии проводят с соблюдением всех санитарных и требований и норм, которые предписывает Министерство здравоохранения для недопущения распространения коронавирусной инфекции.