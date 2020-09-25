В ожидании новой волны COVID-19. Партии игнорируют санитарные нормы

В Кыргызстане завершилась третья неделя агитационной кампании партий перед выборами депутатов Жогорку Кенеша. Кандидаты в депутаты ежедневно посещают населенные пункты, где встречаются с местными жителями. Тем временем в республике наблюдается рост числа новых случаев коронавируса. Два дня подряд за сутки в Кыргызстанерегистрируют более ста случаев.
Несмотря на то, что Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 и Центральная избирательная комиссия настоятельно рекомендовали партиям не собирать более 50 человек на одно мероприятие и соблюдать социальную дистанцию, практически все партии в той или иной степени нарушают эти правила.
"Мекеним Кыргызстан"
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скрин с видео на официальной страница партии в соцсетях
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скрин с видео на официальной страница партии в соцсетях
"Биримдик"
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"Бир Бол"
фото с официальной страницы партии в соцсетях
"Бутун Кыргызстан"
фото с официальной страницы партии в соцсетях
Ордо
фото с официальной страницы партии в соцсетях
Отметим, что нарушения карантинных норм не является абсолютным. Часть мероприятий партии проводят с соблюдением всех санитарных и требований и норм, которые предписывает Министерство здравоохранения для недопущения распространения коронавирусной инфекции.