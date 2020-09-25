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В Бишкеке отменили велопробег из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

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- Екатерина Улитина
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В связи  с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, велопробег в честь всемирного дня сердца, запланированный на воскресенье, 27 сентября, отменяется. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

День донора 26 сентября, в субботу пройдёт, но с повышенным уровнем санитарной безопасности и в локальном формате.

Мэрия Бишкека напоминает, что в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) вы можете проконсультироваться с врачами ЦСМ города и предотвратить недуг еще на начальной стадии. Наши дежурные медики всегда готовы оказать вам необходимую помощь. Не занимайтесь самолечением!

Актуальные телефоны доверия ЦСМ здесь: https://www.meria.kg/ru/post/20848


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URL: https://www.vb.kg/392344
Теги:
велоспорт, Бишкек, коронавирус, COVID-19, мэрия
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Сюжет: Коронавирус (785 материалов)
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