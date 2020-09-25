Генпрокуратура КР изучила списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша

Генпрокуратура провела анализ по соблюдению государственными и муниципальными служащими требований конституционного закона КР "О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" по приостановлению исполнения должностных или служебных полномочий с момента регистрации их кандидатами в списках политических партий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, изучение списков кандидатов, представленных в Центральную избирательную комиссию КР показало, что в качестве кандидатов зарегистрировано 140 государственных и муниципальных служащих, руководителей государственных (муниципальных) предприятий и учреждений, а также работников средств массовой информации. Все они приостановили в установленном порядке исполнение своих должностных (служебных) полномочий.

Кроме этого, в качестве кандидатов зарегистрировано 85 депутатов Жогорку Кенеша республики и местных кенешей.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" государственные политические служащие (за исключением депутата Жогорку Кенеша или Президента), государственные служащие, независимо от вида государственной службы (гражданская, военная, правоохранительная, дипломатическая), муниципальные политические служащие (за исключением депутата местного кенеша), муниципальные служащие, руководители государственных, муниципальных предприятий, учреждений, предприятий с долей государственного (муниципального) участия более 30 процентов и их подразделений, а также работники средств массовой информации обязаны приостановить исполнение своих должностных или служебных полномочий путем предоставления в течении 5 дней в Центральную избирательную комиссию соотвествующих приказов (распоряжений).

Генеральной прокуратурой изучены также документы по соблюдению установленных для государственных и муниципальных служащих ст.ст.9, 19 и 20 закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" ограничений в участии на выборах в качестве наблюдателей, уполномоченных представителей и доверенных лиц политических партий.