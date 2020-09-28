Голосование "Против всех" может оказаться выгодным большинству - Каптагаев

Голосование на выборах "Против всех" Может оказаться выгодным большинству кыргызстанцам, оппозиционным партиям и органам власти. Таким мнением поделился Директор Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики Эмилбек Каптагаев на своей странице в соцсетях.

"Очень много говорят о позиции "Против всех" как об ошибке. Так ли это? Полагаю что это не так, ибо именно голосование "Против всех" может оказаться выгодным большинству, в том числе и оппозиционным партиям, а возможно даже органам власти.

Многие ошибочно полагают, что если те кто настроены голосовать "Против всех" отдадут свои голоса оппозиционно настроенным партиям, то они получат возможность пройти порог. Но это не совсем так, ибо большинство партий, которые позиционируют себя как оппозиция, не получат больше 50 тыс. голосов. Так что дополнительные 10-15 тыс. голосов проблему не решат, они все равно не пройдут порог. К тому же не факт, что тот кто хочет голосовать "Против всех" будет голосовать за оппозиционную к властям партию, он может проголосовать за любую партию, в том числе и "провластную".

Только вот не понятно, почему это ЦИК до сих пор не дает разъяснение в этом вопросе. Народу ведь нужно объяснить - что будет если 4 октября позиция "Против всех" возьмет верх?", - написал Каптагаев.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября. На депутатские кресла претендуют более тысячи кандидатов от 16 партий. По итогам соцопросов около 14% кыргызстанцев готовы проголосовать "против всех".