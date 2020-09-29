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Цена мандата. Сколько партии тратят на агитацию

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- Екатерина Улитина
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Более 550 млн сомов потратили политические партии на предвыборную агитацию. Данные по состоянию на 25 сентября опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

Более половины из этой суммы потратили три партии - "Мекеним Кыргызстан", "Биримдик" и "Кыргызстан". Остальные 13 партий все вместе потратили около 250 млн сомов.

Расходы партий

  1. "Мекеним Кыргызстан" - 116 108 485
  2. "Кыргызстан" - 96 301 939
  3. "Биримдик" - 94 736 258
  4. "Ата Мекен" - 46 791 413
  5. "Бир Бол" - 43 022 160
  6. "Замандаш" - 39 157 832
  7. "Республика" - 36 571 968
  8. "Мекенчил" - 13 953 869
  9. "Социал-демократы" - 13 750 579
  10. "Партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов" - 10 545 755
  11. "Ордо" - 9 338 879
  12. "Бутун кыргызстан" - 8 633 251
  13. "Реформа" - 7 443 417
  14. "Ыйман Нуру" - 7 115 634
  15. "Мекен Ынтымагы" - 7 113 213
  16. "Чон Казат" - 6 467 754

Из этих сумм, каждая партия заплатила 5 миллионов сомов в качестве избирательного, остальные средства были израсходованы на избирательную кампанию. На сайте ЦИК опубликованы данные на что именно тратили деньги партии. Правда, отчет включает в себя сведения с июля и до 4 сентября.

"Мекеним Кыргызстан" потратила более 36 млн сомов на размещение агитационных материалов в СМИ, около 10 млн израсходовано на печать баннеров, Аренда щитов и рекламных плоскостей обошлась более чем в 6 млн сомов, на проведение съезда израсходовано 77 тысяч сомов. Более 6 млн сомов были обналичины с чековой книжки.

Партия "Биримдик" на рекламу в СМИ потратила более 46 млн сомов, более 30 млн сомов ушло на размещение и изготовление баннерной рекламы. Печатная продукция обошлась в 1 млн 865 900 сомов, сувениры - 1 млн 78 тысяч сомов.

Партия "Кыргызстан" на рекламу в СМИ и интернете потратила более 42 тысяч сомов, за аренду рекламных плоскостей и изготовление рекламных материалов партия заплатила около 14 млн сомов. Ролики обошлись партии в 784 тысячи сомов. Около трех миллионов израсходовано по чекам или на прочие расходы.

"Ата Мекен" потратили более 2 млн сомов на аренду щитов, около 17 млн сомов потратили на рекламу в СМИ. Прочие услуги обошлись в сумму примерно 4 млн сомов.

Партия "Бир Бол" также потратила основную часть бюджета на рекламу в СМИ и изготовление банеров. Более 12 млн сомов ушло на агитацию через средства массовой информации, на агитационные материалы потратили- 4,1 млн сомов, распространение рекламы - более 4,7 млн сомов. На изготовление баннеров и аренду рекламных площадей потрачено более 710 тысячи сомов.

Партия "Замандаш" на рекламу в СМИ потратили более 8,6 млн сомов, примерно столько же израсходовано на аренду рекламных плоскостей. Еще около 4 млн сомов ушло на печать рекламных материалов и полиграфию.

"Республика" на рекламу в СМИ потратила чуть более 6 млн сомов, 2,3 млн израсходовано на различные услуги и прочие покупки.

Партия "Мекенчил" решила сделать ставку на агитацию через печатные издания, оплатив различным СМИ более 2,3 млн сомов, изготовление и размещение баннеров обошлось в 368 тысяч сомов.

"Социал-демократы" к началу агитации потратили на изготовление и размещение рекламных материалов в СМИ около 200 тысяч сомов, за аренду рекламных щитов заплатили около 150 тысяч сомов, примерно такая же сумма была выдана по чекам.

Партия Афганцев заказали изготовление ролика о себе, напечатали внушительный тираж газет, а также заказали футболки.

Партии "Бутун Кыргызстан", "Мекен Ынтымагы", "Ордо", "Чон Казат" и "Реформа" почти полностью отказалась от рекламной кампании. Их расходы ограничились оплатой избирательного залога, некоторые суммы вернули тем, кто ранее жертвовал партии. Оставшиеся средства израсходовали на печать баннеров и агитационной продукции.


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URL: https://www.vb.kg/392447
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, СМИ
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Сюжет: Выборы-2020 (117 материалов)
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