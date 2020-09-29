Цена мандата. Сколько партии тратят на агитацию

Более 550 млн сомов потратили политические партии на предвыборную агитацию. Данные по состоянию на 25 сентября опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
Более половины из этой суммы потратили три партии - "Мекеним Кыргызстан", "Биримдик" и "Кыргызстан". Остальные 13 партий все вместе потратили около 250 млн сомов.
Расходы партий
Из этих сумм, каждая партия заплатила 5 миллионов сомов в качестве избирательного, остальные средства были израсходованы на избирательную кампанию. На сайте ЦИК опубликованы данные на что именно тратили деньги партии. Правда, отчет включает в себя сведения с июля и до 4 сентября.
"Мекеним Кыргызстан" потратила более 36 млн сомов на размещение агитационных материалов в СМИ, около 10 млн израсходовано на печать баннеров, Аренда щитов и рекламных плоскостей обошлась более чем в 6 млн сомов, на проведение съезда израсходовано 77 тысяч сомов. Более 6 млн сомов были обналичины с чековой книжки.
Партия "Биримдик" на рекламу в СМИ потратила более 46 млн сомов, более 30 млн сомов ушло на размещение и изготовление баннерной рекламы. Печатная продукция обошлась в 1 млн 865 900 сомов, сувениры - 1 млн 78 тысяч сомов.
Партия "Кыргызстан" на рекламу в СМИ и интернете потратила более 42 тысяч сомов, за аренду рекламных плоскостей и изготовление рекламных материалов партия заплатила около 14 млн сомов. Ролики обошлись партии в 784 тысячи сомов. Около трех миллионов израсходовано по чекам или на прочие расходы.
"Ата Мекен" потратили более 2 млн сомов на аренду щитов, около 17 млн сомов потратили на рекламу в СМИ. Прочие услуги обошлись в сумму примерно 4 млн сомов.
Партия "Бир Бол" также потратила основную часть бюджета на рекламу в СМИ и изготовление банеров. Более 12 млн сомов ушло на агитацию через средства массовой информации, на агитационные материалы потратили- 4,1 млн сомов, распространение рекламы - более 4,7 млн сомов. На изготовление баннеров и аренду рекламных площадей потрачено более 710 тысячи сомов.
Партия "Замандаш" на рекламу в СМИ потратили более 8,6 млн сомов, примерно столько же израсходовано на аренду рекламных плоскостей. Еще около 4 млн сомов ушло на печать рекламных материалов и полиграфию.
"Республика" на рекламу в СМИ потратила чуть более 6 млн сомов, 2,3 млн израсходовано на различные услуги и прочие покупки.
Партия "Мекенчил" решила сделать ставку на агитацию через печатные издания, оплатив различным СМИ более 2,3 млн сомов, изготовление и размещение баннеров обошлось в 368 тысяч сомов.
"Социал-демократы" к началу агитации потратили на изготовление и размещение рекламных материалов в СМИ около 200 тысяч сомов, за аренду рекламных щитов заплатили около 150 тысяч сомов, примерно такая же сумма была выдана по чекам.
Партия Афганцев заказали изготовление ролика о себе, напечатали внушительный тираж газет, а также заказали футболки.
Партии "Бутун Кыргызстан", "Мекен Ынтымагы", "Ордо", "Чон Казат" и "Реформа" почти полностью отказалась от рекламной кампании. Их расходы ограничились оплатой избирательного залога, некоторые суммы вернули тем, кто ранее жертвовал партии. Оставшиеся средства израсходовали на печать баннеров и агитационной продукции.