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ЦИК рекомендовали проверить факты массовой регистрации граждан по форме 2

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- Оксана Гут
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Омбудсмен КР Токон Мамытов обратился к председателю Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой с рекомендацией провести оперативную и доскональную проверку фактов массовой регистрации граждан в УИКах по Форме №2. Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы.

Отмечается, что основанием для данного обращения стали:

позиция президента Сооронбая Жээнбекова, озвученная им 1 сентября на заседании Совета безопасности КР с участием руководителей государственных органов, полномочных представителей правительства в областях, мэров городов Бишкек и Ош;

обращения к ЦИК лидеров двенадцати партий, участвующих в выборах депутатов ЖК КР;

предварительные результаты мониторинга за соблюдением и обеспечением в Кыргызской Республике прав человека избирать и быть избранным в ходе парламентских выборов, проводимого в настоящее время сотрудниками института Омбудсмена КР при поддержке Центра стратегического анализа, диалога и развития в Центральной Азии (CASCADD).

Акыйкатчы также напоминает о недопустимости каких-либо нарушений законодательства и избирательного права граждан республики.

"Право граждан избирать и быть избранными – одно из основополагающих, от реализации которого зависит социально-экономическое и политическое развитие страны, ее спокойствие и дальнейшее укрепление демократических процессов, поэтому оно должно быть обеспечено на все 100 процентов, без изъянов и малейшего пренебрежения этим правом", – считает Токон Мамытов.

Форма №2 – заявление об изменении избирательного адреса, чтобы проголосовать вне места прописки.


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URL: https://www.vb.kg/392448
Теги:
выборы, закон, нарушения, омбудсмен, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Токон Мамытов, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (117 материалов)
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