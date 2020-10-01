"Правительство примет максимальные усилия для проведения честных выборов"

Правительство примет максимальные усилия для проведения честных и прозрачных выборов. Об этом в ходе брифинге сказал премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

"Списки избирателей составлялись по персональным данным, указанным в Едином государственном реестре населения. По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, избирательным правом обладают 3 523 554 гражданина. Согласно действующему законодательству, каждый гражданин будет голосовать по месту прописки, за исключением тех, кто заполнил форму № 2, на которой я хочу остановиться подробнее. Ходят разные слухи, что по этой форме можно будет голосовать несколько раз. Автоматизированная система не позволит этого сделать, так как будет осуществляться не только идентификация отпечатков пальцев, но и распознание лица. Один человек сможет проголосовать лишь один раз. Другими словами говоря, автоматизированная биометрическая система заблокирует вторую попытку проголосовать", - отметил премьер-министр.

Глава правительства напомнил государственным служащим о невмешательстве в предвыборный процесс.

"Согласно 22 статье Закона о государственной и муниципальной службе участие в агитационной кампании или использование административного ресурса запрещено. В 2015 году были введены санкции на использование административного ресурса, подкуп голосов и другие механизмы влияния. Не без нарушений, но обстановка в стране сегодня спокойная", - подчеркнул Кубатбек Боронов.

Премьер-министр обратил внимание и на первые анализы работы международных наблюдателей.

"На днях опубликован предварительный отчет миссии наблюдателей СНГ, состоящей из 144 международных наблюдателей. Не учитывая отдельных случаев, специалисты пришли к выводу, что предвыборная гонка проходит спокойно. Наблюдатели особо отметили в своем отчете одинаковое отношение со стороны власти ко всем политическим партиям", - сказал Боронов.

На выборы из республиканского бюджета выделено 723 млн сомов, по состоянию на 29 сентября 478,1 млн сомов перечислено в Центральную избирательную комиссию.