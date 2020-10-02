В Кыргызстане всего три гражданина сменили избирательные участки по 22 раза

В Кыргызстане 42 тысячи 386 граждан подали по форме-2 заявление два и более раз. Об этом на брифинге 2 октября сказала председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Всего в ходе подготовки к выборам в Жогорку Кенеш было подано 496 тысяч 239 заявлений по форме-2. Шайлдабекова отметила, что обычно правом на смену избирательного участка пользуются порядка 10% всех избирателей.

"32 504 гражданина подали заявление по форме-2 дважды, 5810 человек - трижды, 1967 подали заявление о смене избирательного участка четыре раза, 872 - пять раз и так далее. И еще три гражданина подали таких заявлений 22 раза", - сообщила глава ЦИК.

По ее данным, в окончательном списке избирателей 3 миллиона 523 тысячи 554 кыргызстанца. Разница с первоначальным списком составляет 94 тысячи 511 граждан. Также известно, что из числа граждан, достигших 18-летнего возраста, 557 тысяч 856 человек не смогут проголосовать на выборах, так как не сдали биометрические данные.