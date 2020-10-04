Явка избирателей, нарушения в ходе выборов - текстовая трансляция из ЦИК КР

Сегодня, 4 октября, проходят выборы Жогорку Кенеша КР. В общий список избирателей включены 3 523 554 гражданина.

В Бишкеке с 8.00 до 22.00 часов сегодня работает пресс-центр Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, обеспечивающий информационную поддержку. Информация о том, как проходит голосование в стране из ее пределами будет обновляться.

По состоянию на 10.00 часов на участках в Кыргызской Республике и за рубежом проголосовали 236 921 избиратель, что составило 6,72%.

Мониторинг

Наблюдение за выборами депутатов Жогорку Кенеша осуществляют 277 международных наблюдателя из 43 стран мира, представляющие 33 организации, 77 организаций гражданского общества, 16 политических партий.

Общественный наблюдатель - лицо, назначенное некоммерческой организацией Кыргызской Республики (далее - некоммерческая организация) вести наблюдение за подготовкой выборов, проведением голосования, подсчетом голосов, установлением итогов голосования и определением результатов выборов в порядке, предусмотренном законодательством; Международными наблюдателями являются лица, представляющее иностранную или международную организацию, приобретающее право на осуществление наблюдения за подготовкой и проведением выборов и референдумов в соответствии с установленным законом порядком

Голосование избирателей проходит в 28 странах

Для обеспечения избирательных прав граждан Кыргызской Республики, проживающих или временно находящихся за ее пределами, к выборам депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики образовано 45 избирательных участков в 28 странах. По данным ЦИК КР, граждане Кыргызстана, проживающие или находящиеся за пределами страны, начали голосование своевременно. Впервые открыты избирательные участки - в гг. Иркутск, Сургут, Южно-Сахалинск, Якутск Российской Федерации, а также в Италии и Франции. Последним по времени начнет работу избирательный участок в городе Вашингтон (США).

Для участия в голосовании вне помещения на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в участковые избирательные комиссии было подано 29 320 заявлений избирателей. 3 октября проголосовали вне помещения 24 472 избирателя или 83,5% от числа избирателей, подавших заявлений в УИК о голосовании вне помещения. Не проголосовали 3 октября 16,5% подавших заявления или 4 848 избирателей. По словам главы ЦИК КР Нуржан Шайлдабековой, у них есть возможность проголосовать сегодня.