В Кыргызстане завершились выборы Жогорку Кенеша 7 созыва

В Кыргызстане завершились выборы седьмого созыва Жогорку Кенеша.

В 20:00 часов по местному времени в стране закрылись все избирательные участки. Те, кто пришли на участки до закрытия, но простояли в очереди к этому времени, все-таки смогли исполнить свой гражданский долг.

Напомним, сегодня, 4 октября, в Кыргызстане и за его пределами прошли выборы Жогорку Кенеша. По стране было открыто 2 тысячи 475 избирательных участков и 45 за рубежом.

Всего в список избирателей вошли 3 млн 523 тысячи 532 кыргызстанца.

В парламент баллотируются 16 политических партий.