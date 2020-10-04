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В Кыргызстане завершились выборы Жогорку Кенеша 7 созыва

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане завершились выборы седьмого созыва Жогорку Кенеша.

В 20:00 часов по местному времени в стране закрылись все избирательные участки. Те, кто пришли на участки до закрытия, но простояли в очереди к этому времени, все-таки смогли исполнить свой гражданский долг.

Напомним, сегодня, 4 октября, в Кыргызстане и за его пределами прошли выборы Жогорку Кенеша. По стране было открыто 2 тысячи 475 избирательных участков и 45 за рубежом.

Всего в список избирателей вошли 3 млн 523 тысячи 532 кыргызстанца.

В парламент баллотируются 16 политических партий.


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URL: https://www.vb.kg/392619
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (133 материалов)
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