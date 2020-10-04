В Жогорку Кенеш, предварительно, проходят четыре партии

По предварительным данным ЦИК КР, в Жогорку Кенеш 7 созыва проходят 4 политические партии. Это "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Именно они преодолели 7-ми процентный порог.

Голоса на 22.20 часов разделились следующим образом:

"Биримдик" - 24,54%

"Мекеним Кыргызстан" - 23,91%

"Кыргызстан" - 8,76%

"Бутун Кыргызстан" - 7,09%

"Мекенчил" - 6,84%

"Республика" - 5,81%

"Ата Мекен" - 4,02%

"Ыйман нуру" - 3,35%

"Бир Бол" - 3,03%

"Чон казат" - 2,33%

"Замандаш" - 2,15%

"Социал-демократы" - 2,12%

"Реформа" - 1,64%

"Мекен ынтымагы" - 0,63%

"Ордо" - 0,22%

Партия афганцев - 0,17%

"Против всех" - 1,8%.

Подсчитаны голоса 2 тысяч 407 избирательных участков из 2 тысяч 475 или 97,25%.

По неокончательным данным, явка на выборы депутатов Жогорку Кенеша составила 54,42%. Всего обработаны голоса 1 млн 917 тыс. 448 избирателей.