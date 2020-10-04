В Жогорку Кенеш, предварительно, проходят четыре партии

По предварительным данным ЦИК КР, в Жогорку Кенеш 7 созыва проходят 4 политические партии. Это "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Именно они преодолели 7-ми процентный порог.
Голоса на 22.20 часов разделились следующим образом:
"Биримдик" - 24,54%
"Мекеним Кыргызстан" - 23,91%
"Кыргызстан" - 8,76%
"Бутун Кыргызстан" - 7,09%
"Мекенчил" - 6,84%
"Республика" - 5,81%
"Ата Мекен" - 4,02%
"Ыйман нуру" - 3,35%
"Бир Бол" - 3,03%
"Чон казат" - 2,33%
"Замандаш" - 2,15%
"Социал-демократы" - 2,12%
"Реформа" - 1,64%
"Мекен ынтымагы" - 0,63%
"Ордо" - 0,22%
Партия афганцев - 0,17%
"Против всех" - 1,8%.
Подсчитаны голоса 2 тысяч 407 избирательных участков из 2 тысяч 475 или 97,25%.
По неокончательным данным, явка на выборы депутатов Жогорку Кенеша составила 54,42%. Всего обработаны голоса 1 млн 917 тыс. 448 избирателей.