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В Жогорку Кенеш, предварительно, проходят четыре партии

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- Оксана Гут
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По предварительным данным ЦИК КР, в Жогорку Кенеш 7 созыва проходят 4 политические партии. Это "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Именно они преодолели 7-ми процентный порог.

Голоса на 22.20 часов разделились следующим образом:

"Биримдик" - 24,54%

"Мекеним Кыргызстан" - 23,91%

"Кыргызстан" - 8,76%

"Бутун Кыргызстан" - 7,09%

"Мекенчил" - 6,84%

"Республика" - 5,81%

"Ата Мекен" - 4,02%

"Ыйман нуру" - 3,35%

"Бир Бол" - 3,03%

"Чон казат" - 2,33%

"Замандаш" - 2,15%

"Социал-демократы" - 2,12%

"Реформа" - 1,64%

"Мекен ынтымагы" - 0,63%

"Ордо" - 0,22%

Партия афганцев - 0,17%

"Против всех" - 1,8%.

Подсчитаны голоса 2 тысяч 407 избирательных участков из 2 тысяч 475 или 97,25%.

По неокончательным данным, явка на выборы депутатов Жогорку Кенеша составила 54,42%. Всего обработаны голоса 1 млн 917 тыс. 448 избирателей.


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URL: https://www.vb.kg/392626
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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Сюжет: Выборы-2020 (134 материалов)
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