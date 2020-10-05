Явка избирателей на выборы Жогорку Кенеша по регионам

Явка избирателей на выборы Жогорку Кенеша составила, по предварительным данным, 56,2%. Таковы данные ЦИК КР.
Всего явка на 22.30 часов составила 1 млн 980 тыс. 240 избирателей, что составляет 56,2%.
В разрезе регионов явка составила:
г.Бишкек – 55,15%,
г.Ош – 68,3%,
Джалал-Абадская область – 57,85%,
Иссык-Кульская область – 52,36%,
Нарынская область – 55,56%,
Ошская область – 58,45%,
Таласская область – 59,41%,
Чуйская область – 54,72%,
Баткенская область – 50,34%,
Голосование за рубежом – 26,74%.
Напомним, по данным автоматически считывающих урн (АСУ) на 4 октября, 7%-ый барьер преодолели 4 партии:
"Биримдик" – 24, 54%;
"Мекеним Кыргызстан" – 23,9%;
"Кыргызстан" – 8,74%;
"Бутун Кыргызстан" – 7,09 %;
За ними идут:
"Мекенчил" – 6,84%;
"Республика" - 5,81%;
"Ата Мекен" – 4,02%;
"Ыйман Нуру" – 3,35%;
"Бир-Бол" - 3,03%;
"Чон казат" – 2,33%;
"Замандаш" – 2,15%;
Социал-демократы – 2,12%;
"Реформа" – 1,64%;
"Мекеним Ынтымагы" – 0,63%;
"Ордо" – 0,22%;
"Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов" - 0,17%;
Против всех -1,8%.
Рабочие группы продолжают работу, идет ручной подсчет голосов. Также ТИКи будут рассматривать жалобы и заявления по итогам голосования по конкретным участкам.