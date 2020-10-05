Явка избирателей на выборы Жогорку Кенеша по регионам

Явка избирателей на выборы Жогорку Кенеша составила, по предварительным данным, 56,2%. Таковы данные ЦИК КР.

Всего явка на 22.30 часов составила 1 млн 980 тыс. 240 избирателей, что составляет 56,2%.

В разрезе регионов явка составила:

г.Бишкек – 55,15%,

г.Ош – 68,3%,

Джалал-Абадская область – 57,85%,

Иссык-Кульская область – 52,36%,

Нарынская область – 55,56%,

Ошская область – 58,45%,

Таласская область – 59,41%,

Чуйская область – 54,72%,

Баткенская область – 50,34%,

Голосование за рубежом – 26,74%.

Напомним, по данным автоматически считывающих урн (АСУ) на 4 октября, 7%-ый барьер преодолели 4 партии:

"Биримдик" – 24, 54%;

"Мекеним Кыргызстан" – 23,9%;

"Кыргызстан" – 8,74%;

"Бутун Кыргызстан" – 7,09 %;

За ними идут:

"Мекенчил" – 6,84%;

"Республика" - 5,81%;

"Ата Мекен" – 4,02%;

"Ыйман Нуру" – 3,35%;

"Бир-Бол" - 3,03%;

"Чон казат" – 2,33%;

"Замандаш" – 2,15%;

Социал-демократы – 2,12%;

"Реформа" – 1,64%;

"Мекеним Ынтымагы" – 0,63%;

"Ордо" – 0,22%;

"Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов" - 0,17%;

Против всех -1,8%.

Рабочие группы продолжают работу, идет ручной подсчет голосов. Также ТИКи будут рассматривать жалобы и заявления по итогам голосования по конкретным участкам.