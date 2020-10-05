Итоги выборов 2020. Почему оппозиция потерпела фиаско?

Результаты предварительного подсчета голосов стали неприятным сюрпризом для многих партий. Девять из 16 участвующих в выборах политобъединений заявили, что не согласны с результатами выборов и намерены выйти на улицы Бишкека, чтобы обозначить свою позицию.

Надо сказать, что процесс голосования действительно сопровождался многочисленными сообщениями о подвозе избирателей, нарушениями тайны голосования и так далее. А сумма, которую партии платили за голос, была без всякого преувеличения, известна всей стране. В результате первая тройка победителей, набравших большинство голосов, оказалась предсказуемой: "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан". Но без сюрпризов не обошлось. Мало кто ожидал увидеть четвертой победившей партией "Бутун Кыргызстан".

- Пандемия коронавируса внесла свои корректировки в исход голосования. На участки пришли 56% избирателей. Вероятно часть населения решили не ходить на избирательные участки, опасаясь за свое здоровье. То, что "Бутун Кыргызстан" набрал необходимое число голосов для прохождения в парламент, это тоже своего рода отголосок июльской вспышки коронавируса. Многие люди сейчас критично настроены к власти, а Адахан Мадумаров последние 10 лет ассоциировался с оппозицией к действующей власти, - прокомментировал VB.KG политолог Игорь Шестаков.

Он отметил, что "Бутун Кыргызстан" показала высокие рейтинги в России и это уже можно назвать стабильным результатом. На президентских выборах в 2017 году Адахан Мадумаров занял первое место при голосовании в российских городах.

- Кыргызстанцы в России голосуют сердцем, их никто не подкупает и они не находятся постоянно в нашей политической среде. Поэтому они представляют своеобразный взгляд со стороны на нашу политику, - продолжил Шестаков.

Однако если не брать в расчет "Бутун Кыргызстан", то оппозиция в Кыргызстане потерпела оглушительное фиаско.

- Было предсказуемо, что "Реформа" и "Социал-демократ" не наберут нужного количество голосов. Первых пока просто не знают избиратели, а от вторых устали, - считает Шестаков.

Поражение, и возможно даже более обидное, потерпел "Ата-Мекен", который стабильно проходил в парламент последние годы.

- Их время как и время Омурбека Текебаева ушло, - уверен политолог.

Единственный шанс, который, по мнению Шестакова, остается у оппозиции - это объединиться в одну сильную партию. Но для этого нужно усмирить свои политические амбиции и планы о личной власти, и начать договариваться между собой. Правда, даже если этот альянс состоится, он может быть легко разрушен, если отдельным лидерам предложат кресла в новом кабинете министров и они примут предложение.

Пока же так называемые оппозиционные партии не слишком настроены на сближение. Пока они разделены на три блока, каждый из которых проведет свою акцию протеста в разных местах и в разное время.

Отметим, ЦИК сейчас ведет подсчет голосов и расстановка сил еще может поменяться. К примеру интригу держит партия "Мекенчил" Камчыбека Ташиева, которой не хватает десятых долей процента, чтобы попасть в седьмой созыв Жогорку Кенеша. Успех этой партии для многих кыргызстанцев стал неожиданностью, так как предварительные опросы не давали партии много шансов на победу.

Окончательные итоги голосования будут известны после ручного подсчета голосов.