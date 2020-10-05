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Разгон митингующих в Бишкеке: Есть раненые, среди них Жанар Акаев

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке проходит силовой разгон митингующих, есть пострадавшие. Милиция использует против них слезоточивый газ, шумовые гранаты и резиновые пули.

Ранее, отметим, сторонники партий недовольных результатами выборов в Жогорку Кенеш, требуя отмены голосования и отставки президента Сооронбая Жээбекова, двинулись к "Белому Дому" и попытались свалить ворота. Некоторые мужчины залезли на забор. Со стороны охраняемой территории послышались выстрелы. Сразу же прибыли несколько колонн сотрудников правоохранительных органов. Они оттеснили митингующих к улице Киевской, используя слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Среди протестующих есть раненые. Стало известно, что ранен в ногу пока еще депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев.

В настоящее время все дороги в центре столицы перекрыли.

Видеотрансляция здесь.


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URL: https://www.vb.kg/392660
Теги:
выборы, массовые беспорядки, митинг, партии, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, пострадавшие
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Сюжет: Выборы-2020 (140 материалов)
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