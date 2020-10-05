В Бишкеке в результате разгона митинга госпитализированы 8 человек

В результате разгона митинга на площади "Ала-Тоо" в Бишкеке госпитализированы 8 человек. Об этом на своей странице в Твиттер сообщил заведующий отделением реанимации скорой помощи г. Бишкек Егор Борисов.

"Госпитализировано 8 человек: БНИЦТиО - 4 НГ МЗ КР - 4, отказ от госпитализации - 2. Бригады продолжают работать", - написал он.

Борисов также отметил, что в связи с разгоном митингующих милицией были сформированы дополнительные бригады "скорой".

"На Станцию приехали наши врачи, у которых был выходной, выезжают на резервных машинах", - информировал завотделением.

Кроме того, в ходе столкновений неизвестные лица напали на две бригады скорой помощи.

"Закидали камнями, разбито две машины", - констатировал Егор Борисов.