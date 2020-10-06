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Митингующие захватили Белый дом

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- Екатерина Улитина
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Митингующие зашли в здание Белого дома. Видеозаписи и фотографии размещают в социальных сетях. Также об этом сообщают некоторые СМИ.

В районе площади Ала-Тоо по-прежнему практически не работает мобильная связь и интернет. Однако сообщается, что в здании Белого дома нет президента и его аппарата, так же отсутствуют сотрудники госохраны.

Есть сведения, которые пока не удалось подтвердить, что в здание вместе с гражданами зашел сын экс-президента Алмазбека Атамбаева Кадыр Атамбаев.

напомним, сегодня утром на площади Ала-Тоо началась акция протеста партий, несогласных с выборами. Вечером группа граждан предприняла попытку перелезть через забор Белого Дома, после чего начался силовой разгон митингующих. Имеется информация о десятках раненых, в тяжелом состоянии находятся как минимум пять сотрудников правопорядка, уничтожены машины патрульной службы милиции, пострадали сотрудники "скорой", которое выезжали на вызов в эпицентр беспорядков. Через несколько часов противостояния милиции и граждан, силовики отступили. Митингующие вновь заняли площадь Ала-Тоо, а потом зашли в здание Белого Дома.

фото и видео из социальных сетей


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URL: https://www.vb.kg/392675
Теги:
выборы, митинг, Кыргызстан
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Сюжет: Выборы-2020 (143 материалов)
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