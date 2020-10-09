В Кыргызстане 275 новых случаев COVID-19. За сутки скончались 4 человека

В Кыргызстане на 9 октября зарегистрировано 275 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 40
Ош - 25
Чуйская область – 28
Ошская область - 49
Таласская область – 2
Иссык-Кульская область – 10
Джалал-Абадская область – 47
Баткенская область - 74.
За весь период зафиксировано 48 617 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 44 097 человек.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 140 человек:
Бишкек – 13
Ош – 24
Чуйская область – 13
Ошская область – 41
Иссык-Кульская область – 8
Джалал-Абадская область – 21
Баткенская область – 20.
На стационарном лечении находятся 1456 пациентов, на амбулаторном лечении – 1533 пациента.
Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:
Ошская область – 1
Баткенская область – 2
Джалал-Абадская область – 1.
Всего за сутки зарегистрировано 4 смерти от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19, в том числе внебольничной пневмонии, скончались 1077 человек.
Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 15 случаев:
г.Ош – 1
Баткенской области – 5
Ошской области – 2
Джалал-Абад области – 4
Иссык-Кульской области – 3.
За сутки в с выздоровлением из домашней самоизоляции выписаны 3 медика.
За все время пандемии COVID-19 заразились 3379 медработника, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3075.