В Кыргызстане 275 новых случаев COVID-19. За сутки скончались 4 человека

В Кыргызстане на 9 октября зарегистрировано 275 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 40

Ош - 25

Чуйская область – 28

Ошская область - 49

Таласская область – 2

Иссык-Кульская область – 10

Джалал-Абадская область – 47

Баткенская область - 74.

За весь период зафиксировано 48 617 зараженных коронавирусом. При этом всего выздоровели 44 097 человек.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии, 140 человек:

Бишкек – 13

Ош – 24

Чуйская область – 13

Ошская область – 41

Иссык-Кульская область – 8

Джалал-Абадская область – 21

Баткенская область – 20.

На стационарном лечении находятся 1456 пациентов, на амбулаторном лечении – 1533 пациента.

Новые случаи летальных исходов от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии:

Ошская область – 1

Баткенская область – 2

Джалал-Абадская область – 1.

Всего за сутки зарегистрировано 4 смерти от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19, в том числе внебольничной пневмонии, скончались 1077 человек.

Медицинских работников за сутки с COVID-19 зарегистрировано 15 случаев:

г.Ош – 1

Баткенской области – 5

Ошской области – 2

Джалал-Абад области – 4

Иссык-Кульской области – 3.

За сутки в с выздоровлением из домашней самоизоляции выписаны 3 медика.

За все время пандемии COVID-19 заразились 3379 медработника, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 3075.