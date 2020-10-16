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"Ад начался!". Тяжелые кадры из отделения урологии Нацгоспиталя (видео)

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- Оксана Гут
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"Ад начался!". Так волонтер Лера Садыгалиева, помогавшая всю первую волну коронавируса вместе со своей командой СОБ КР больным с COVID-19 получить медицинскую помощь, подписала тяжелое видео из Нацгоспиталя.

На кадрах женщина в бреду, уворачивается от кислородной маски, при этом лежит на спине с привязанными к больничной кровати руками. Как отмечается в комментариях, "чтобы пациентка не навредила сама себе в порыве бреда". А в отделении урологии, потому что в реанимации уже нет мест.

"Национальный Госпиталь, урология, профильная больница, концентраторов нет, пациентка лежит с поражением лёгких 65% госпитализировали из-за камней в почках и пиелонефрита). В реанимации, где есть кислород, мест нет. В других больницах, где принимают пациентов с ковидом, мест в реанимации нет. Инфекционка - реанимация для пациентов с ковид ещё не готова", - написала Садыгалиева на своей странице в соцсетях, подчеркнув, что страна не готова ко второй волне коронавируса.


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URL: https://www.vb.kg/393154
Теги:
волонтерство, санитария, Кыргызстан, больница, медики, врачи, коронавирус, карантин, Минздрав
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Сюжет: Коронавирус (819 материалов)
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