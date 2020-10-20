Погода
$ 81.29 - 81.69
€ 94.47 - 95.59

"Суйунчу от спикера". По факту подкупа ведется досудебное производство

289  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По факту подкупа избирателя экс-спикером Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ОО "Бир Дуйно Кыргызстан".

Напомним, 15 сентября пресс-служба Жогорку Кенеша распространила сообщение о том, что Дастан Джумабеков (будучи спикером ЖК и кандидатом в депутаты от партии "Кыргызстан"), находясь в служебной поездке в Таласской области, подарил "суйунчу" в 50 тыс сомов новорождённому, названного Дастаном в его честь. В ЦИК посчитали это нарушением, но наказывать Джумабекова не стали.

По данным общественной организации "Бир Дуйно Кыргызстан", ею было подано заявление на основе соответствующих публикаций в СМИ. И, как выяснилось, данный факт зарегистрирован в ЕРПП за № 03-050-2020-000194 по ст. 192 ч.2 УК КР и начато досудебное расследование.

"Мы продолжаем призывать и требовать у министерства внутренних дел КР и у Генеральной прокуратуры КР незамедлительно начать исполнять свои непосредственные обязанности по привлечению к ответственности всех совершивших преступления и проступки, которые послужили причиной массовых недовольств итогами выборов и беспорядков 5 и 6 октября", - говорят в ОО.

В своем предварительном заключении от 5 октября 2020 года ОО "Бир Дуйно Кыргызстан" особо отмечала, что если в помещении УИК процедура голосования проводилась в соответствии с законом, то подкуп избирателей за его пределами не поддается реальной оценке.

"Видимость закона соблюдена, несмотря на то, что все понимали определенный масштаб его нарушения и его влияния на итоговые результаты выборов. Как наблюдала общественность, "победившие" партии также использовали финансовые и другие средства, которые проходили мимо избирательного фонда. Так, к примеру, не были учтены средства, которые были израсходованы на транспортировку (и другие сопутствующие расходы) избирателей, проголосовавших по новому избирательному адресу (по форме №2), из города в столицу Бишкек, из региона в Бишкек и др. А таких избирателей оказалось до полумиллиона человек. К тому же не поддаются подсчету денежные средства, которые, как предполагается, партии затратили на подкуп избирателей", - считают в организации.

Все вышеуказанное является прямым нарушением избирательного законодательства. И является основанием для, как минимум, отмены регистрации и снятия соответствующей политической партии с предвыборной гонки, а также привлечения к уголовной ответственности.

"Однако государство, в первую очередь, в лице правоохранительных органов, в чью компетенцию и обязанность входит выявление и пресечение фактов подкупа избирателей (путем выплаты либо распространения денежных средств, вручения материальных ценностей, оказания благотворительной помощи) и нарушение порядка финансирования избирательной кампании (расходования в целях достижения определенного результата на выборах, минуя соответствующий избирательный фонд), не предприняло соответствующих действенных законных мер, призванных обеспечить реальную политическую конкуренцию и равенство участников предвыборной кампании", - отмечают в "Бир Дуйно Кыргызстан".

В связи с чем основную ответственность за халатное бездействие, приведшее к массовым недовольствам и беспорядкам 5 и 6 октября, организация относит к министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре.

"Нам известно, что Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР направила в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел КР заявление 12 политических партий для дачи правовой оценки материалам, имеющимся у заявителей по нарушениям законодательства со стороны политических партий "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан".

"Бир Дуйно- Кыргызстан" требует у министерства внутренних дел КР и у Генеральной прокуратуры КР в рамках своих полномочий выявить и привлечь к ответственности граждан (кандидатов) и политические партии, чьи незаконные действия привели к масштабным протестам и трагическим последствиям, погиб молодой активист и более тысячи пострадавших находятся в больницах.

Мы призываем министерство внутренних дел КР , Генеральную прокуратуру КР соблюдать Конституцию КР и международные обязательства в области прав и свобод человека, положить конец безнаказанности всех политиков и чиновников, кто нарушив масштабно избирательное законодательство, привел к трагическим последствиям в ночь с 5 по 6 октября, уроки которого еще надо изучить для предупреждения и профилактики таких бедствий", - говорится в сообщении объединения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393310
Теги:
выборы, закон, Конституция, нарушения, правозащитники, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Генеральная прокуратура, МВД, ЦИК, Дастанбек Джумабеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Выборы-2020 (148 материалов)
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  