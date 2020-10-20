"Суйунчу от спикера". По факту подкупа ведется досудебное производство

По факту подкупа избирателя экс-спикером Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ОО "Бир Дуйно Кыргызстан".

Напомним, 15 сентября пресс-служба Жогорку Кенеша распространила сообщение о том, что Дастан Джумабеков (будучи спикером ЖК и кандидатом в депутаты от партии "Кыргызстан"), находясь в служебной поездке в Таласской области, подарил "суйунчу" в 50 тыс сомов новорождённому, названного Дастаном в его честь. В ЦИК посчитали это нарушением, но наказывать Джумабекова не стали.

По данным общественной организации "Бир Дуйно Кыргызстан", ею было подано заявление на основе соответствующих публикаций в СМИ. И, как выяснилось, данный факт зарегистрирован в ЕРПП за № 03-050-2020-000194 по ст. 192 ч.2 УК КР и начато досудебное расследование.

"Мы продолжаем призывать и требовать у министерства внутренних дел КР и у Генеральной прокуратуры КР незамедлительно начать исполнять свои непосредственные обязанности по привлечению к ответственности всех совершивших преступления и проступки, которые послужили причиной массовых недовольств итогами выборов и беспорядков 5 и 6 октября", - говорят в ОО.

В своем предварительном заключении от 5 октября 2020 года ОО "Бир Дуйно Кыргызстан" особо отмечала, что если в помещении УИК процедура голосования проводилась в соответствии с законом, то подкуп избирателей за его пределами не поддается реальной оценке.

"Видимость закона соблюдена, несмотря на то, что все понимали определенный масштаб его нарушения и его влияния на итоговые результаты выборов. Как наблюдала общественность, "победившие" партии также использовали финансовые и другие средства, которые проходили мимо избирательного фонда. Так, к примеру, не были учтены средства, которые были израсходованы на транспортировку (и другие сопутствующие расходы) избирателей, проголосовавших по новому избирательному адресу (по форме №2), из города в столицу Бишкек, из региона в Бишкек и др. А таких избирателей оказалось до полумиллиона человек. К тому же не поддаются подсчету денежные средства, которые, как предполагается, партии затратили на подкуп избирателей", - считают в организации.

Все вышеуказанное является прямым нарушением избирательного законодательства. И является основанием для, как минимум, отмены регистрации и снятия соответствующей политической партии с предвыборной гонки, а также привлечения к уголовной ответственности.

"Однако государство, в первую очередь, в лице правоохранительных органов, в чью компетенцию и обязанность входит выявление и пресечение фактов подкупа избирателей (путем выплаты либо распространения денежных средств, вручения материальных ценностей, оказания благотворительной помощи) и нарушение порядка финансирования избирательной кампании (расходования в целях достижения определенного результата на выборах, минуя соответствующий избирательный фонд), не предприняло соответствующих действенных законных мер, призванных обеспечить реальную политическую конкуренцию и равенство участников предвыборной кампании", - отмечают в "Бир Дуйно Кыргызстан".

В связи с чем основную ответственность за халатное бездействие, приведшее к массовым недовольствам и беспорядкам 5 и 6 октября, организация относит к министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре.

"Нам известно, что Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР направила в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел КР заявление 12 политических партий для дачи правовой оценки материалам, имеющимся у заявителей по нарушениям законодательства со стороны политических партий "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан".

"Бир Дуйно- Кыргызстан" требует у министерства внутренних дел КР и у Генеральной прокуратуры КР в рамках своих полномочий выявить и привлечь к ответственности граждан (кандидатов) и политические партии, чьи незаконные действия привели к масштабным протестам и трагическим последствиям, погиб молодой активист и более тысячи пострадавших находятся в больницах.

Мы призываем министерство внутренних дел КР , Генеральную прокуратуру КР соблюдать Конституцию КР и международные обязательства в области прав и свобод человека, положить конец безнаказанности всех политиков и чиновников, кто нарушив масштабно избирательное законодательство, привел к трагическим последствиям в ночь с 5 по 6 октября, уроки которого еще надо изучить для предупреждения и профилактики таких бедствий", - говорится в сообщении объединения.