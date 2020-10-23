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Жапаров: Выборы завершатся к марту, депутаты ЖК не будут заседать до июня

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- Оксана Гут
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Президентские и парламентские выборы в Кыргызстане состоятся до марта 2021 года. Такое заявление появилось на Telegram-канале Садыра Жапарова.

И.о. президента обратился к кыргызстанцам с просьбой не волноваться, так как все, что он делает - это "в интересах людей".

"Работа, которую народ требовал и не мог получить результатов 30 лет, будет сделана. При отсутствии преград (есть серьезные преграды) Конституция станет такой, какой хочет ее видеть народ. Выборы завершатся к марту. Парламент не будет заседать до июня. Вчерашний закон лишь дал нам "резервное" время, чтобы мы могли завершить реформы к июню. Одним словом, не паникуйте, что парламент просидит до июня. Не верьте политикам, которые кричат ​​30 лет, но ничего хорошо не делали и не сделают. Все будет хорошо!", - написал Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/393442
Теги:
выборы, Конституция, правительство, президент, реформы, Кыргызстан, политика, Садыр Жапаров
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Сюжет: Выборы-2020 (154 материалов)
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