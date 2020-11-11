Советник Совета директоров ЗАО АКБ "Толубай" баллотируется в президенты КР

Советник Совета директоров ЗАО АКБ "Толубай" Женишбек Байгуттиев баллотируется в президенты Кыргызстана.

10 ноября он обратился в ЦИК КР с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики в порядке самовыдвижения.

Байгуттиев Женишбек Сейтбекович родился 9 мая 1966 года рождения, является советником Совета директоров ЗАО АКБ "Толубай".

В ЦИК КР напоминают, что на 10 ноября поступили уже 11 заявлений от граждан о выдвижении кандидатами на должность президента Кыргызской Республики. Это Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Кубан Чороев, Назарбек Нышанов, Бектур Асанов, Бакыт Бакетаев, Канат Исаев, Абдыкаар Сыдыков, Сызыкбай Турдумалиев, Нурлан Мотуев, Рашид Тагаев.